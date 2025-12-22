「國旗詐騙」中市現縱 中市民代：被金髮美女「侮辱」 了

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市議員江和樹今天表示，一名金髮美女上午拿著國旗微笑走進他的服務處，接著拿出一張小紙條自稱是來台旅遊的聾啞人士，希望賣國旗換取旅遊經費。他不疑有他，也不顧倉庫還有幾百支小國旗，馬上掏出100元交付並和該名金髮美女合影，還上網宣傳自己的國際交流與善舉，未料這才被網友笑說「連議員也被詐騙啦」也才驚覺這就是俗稱的「國旗詐騙」並已向警方報案。

警方說，外國人在我國停居留期間，不可從事與停居留原因不符之活動，若查明該外籍人士僅是持觀光簽證來台旅遊，卻藉機兜售國旗或募款，將可依違反「入出國及移民法」強制驅逐出國，並處以禁止入國處分（通常3至8年不等）目前該案已受理偵辦中。

江和樹說，國旗詐騙在全台各地已發生多起，未料他也會中招，讓他感覺「傷害性不大、侮辱性極強」。

他說，不僅他一人受騙，大里十九甲地區還有多人也上當，還有一名買國旗的鄰長說，賣國旗的美女「仙女下凡好漂亮，我看到就暈了啦」。他認為此風不可長，也不容有外國人藉台灣人的愛心行詐騙之實，因此向警方報案，要阻止更多人受騙。

台中市議員江和樹與兜售國旗的金髮美女合影。圖／江和樹提供

國旗 詐騙 江和樹

