「國旗詐騙」中市現縱 中市民代：被金髮美女「侮辱」 了
台中市議員江和樹今天表示，一名金髮美女上午拿著國旗微笑走進他的服務處，接著拿出一張小紙條自稱是來台旅遊的聾啞人士，希望賣國旗換取旅遊經費。他不疑有他，也不顧倉庫還有幾百支小國旗，馬上掏出100元交付並和該名金髮美女合影，還上網宣傳自己的國際交流與善舉，未料這才被網友笑說「連議員也被詐騙啦」也才驚覺這就是俗稱的「國旗詐騙」並已向警方報案。
警方說，外國人在我國停居留期間，不可從事與停居留原因不符之活動，若查明該外籍人士僅是持觀光簽證來台旅遊，卻藉機兜售國旗或募款，將可依違反「入出國及移民法」強制驅逐出國，並處以禁止入國處分（通常3至8年不等）目前該案已受理偵辦中。
江和樹說，國旗詐騙在全台各地已發生多起，未料他也會中招，讓他感覺「傷害性不大、侮辱性極強」。
他說，不僅他一人受騙，大里十九甲地區還有多人也上當，還有一名買國旗的鄰長說，賣國旗的美女「仙女下凡好漂亮，我看到就暈了啦」。他認為此風不可長，也不容有外國人藉台灣人的愛心行詐騙之實，因此向警方報案，要阻止更多人受騙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言