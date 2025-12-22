北市婦遭假戰地軍官詐財 女車手也中招「替曖昧對象取款」

台北市警方日前獲報，年約65歲婦人遭遇假交友詐騙損失40萬元，警民配合約出車手，查獲前來取款的陳姓女子，發現陳女也是受詐團以假交友話術吸收並指示取款，警方當場查扣詐款160萬元、手機、收據等證物，依法送辦。

警方調查，南港警分局12月12日接獲被害婦人報案，指稱在臉書上認識一名網友，對方自稱是聯合國派駐敘利亞的軍官，需交40萬元才能退伍，婦人信以為真，依指示面交40萬元，卻遲未收獲還款，不久驚覺受騙，所以報案。

警方介入後與婦人配合，與詐團相約12月14日在北捷南港展覽館站再次面交，當場查獲面交取款車手41歲陳姓女子，扣獲贓款160萬元、手機2支、收據4張等證物。

據悉，陳女落網後供稱，她也是12月初在社群平台上認識網友，閒聊後與對方曖昧，因對方缺錢花用，所以替對方取款，直至遭逮之前已作案4、5次，她每次可抽取3%利潤，此外未清楚交代上游共犯身分。