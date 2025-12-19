影／見人被詐270萬又拿土地貸款300萬 雲林休假警帶妻阻詐抓車手

雲林縣一名女子日前遭詐團以假交友投資虛擬貨幣詐騙，陸續交付270萬元，後又以土地貸款300萬元，準備第三次面交，縣刑警大隊科偵隊代理隊長劉丁心休假與妻在外用餐時，接獲情資得知詐騙車手即將與被害人面交鉅款，與妻子默契合作，在街頭成功逮捕楊姓車手，及時攔阻被害人再次遭詐。楊姓嫌犯經檢察官訊後向法院聲請羈押獲准。警方今表示，已向上溯源，將持續追查。

警方指出，被害人遭「網路交友投資虛擬貨幣」詐騙，詐團成員假冒高收入形象，以投資套利為誘因，成功博取信任後，要求被害人以面交方式支付投資本金，前面2次共交付270萬元，詐團成員又要求支付300萬元，被害人以土地貸款300萬元，準備面交。

案發當晚，劉丁心正值休假，與妻子外出用餐返家途中，接獲情資得知詐騙車手即將與被害人面交鉅款，立即向雲林地檢署指揮檢察官廖易翔通報，隨即中斷休假趕赴現場。

劉丁心抵達面交現場時，車手已進入車內收取被害人300萬元現金，他表示，當時情況緊急，沒想太多便衝入車內，將車手拖下車壓制逮捕，同行的妻子在旁以手機全程錄影協助蒐證，成為關鍵佐證。全案依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送雲林地檢署偵辦，楊嫌經檢察官訊後向法院聲請羈押已獲准，目前仍在羈押中。