快訊

石垣島發大財？八重山渡輪將能改善島嶼經濟嗎

羽田機場爆衝突！陸客占位被阻飆罵台客 一句「要說人話」惹惱日人

任天堂信義區「冬季同樂會」開趴搶先玩！聖誕小鎮、玩Switch 2 特典贈品超Q

壢警加強反詐騙、交通安全宣導 避免移工誤觸法網

桃園電子報／ 桃園電子報

65645 8
中壢警分局期盼透過第一線說明，提升守法意識，避免誤觸法網。圖：警方提供

為強化外籍移工犯罪預防及交通安全觀念，桃園市中壢警分局近日攜手日月光中壢廠，結合鎵興國際股份有限公司辦理犯罪預防宣導活動，針對在台工作的菲律賓籍移工透過即時翻譯，加強宣導「反詐騙」及「交通安全」重點法令，期盼透過第一線說明，提升守法意識，避免誤觸法網。

65645 4
中壢警方將持續深入轄內企業與移工聚集場所，加強犯罪預防與交通安全宣導。圖：警方提供

中壢分局指出，近年詐騙集團常以「高薪、快速賺錢」為誘因，吸收移工擔任詐欺「車手」，負責提領贓款或代收款項，看似輕鬆，實則一旦涉案，最重可依刑法加重詐欺罪判處1年以上、7年以下有期徒刑，並須負擔民事賠償責任，往往成為詐騙集團的犧牲品，得不償失。

警方特別提醒，居留證、護照、銀行帳戶及門號SIM卡，絕不可提供或轉交他人使用，否則不僅可能淪為人頭帳戶，最重可處3年以下有期徒刑，並科100萬元以下罰金，亦將影響日後在台工作及再次入境權益。如遇可疑情形，可撥打165反詐騙專線或1955勞工諮詢專線即時查證。

在交通安全方面，警方同步宣導，駕駛汽、機車均須持有合法駕照，無照駕駛最高可罰2萬4000元；酒後騎乘機車或微型電動二輪車，最重可處20萬元罰鍰；另自去(113)年11月30日起，微型電動二輪車須掛牌才能上路，違者將處3600元並移置保管，且嚴禁雙載，違規最高可罰600元，呼籲務必遵守交通號誌、拒絕酒駕，確保自身與他人安全。

中壢分局長林鼎泰表示，警方將持續深入轄內企業與移工聚集場所，加強犯罪預防與交通安全宣導，透過清楚說明法令與實際案例，協助外籍移工「安心工作、平安生活」，共同營造安全、友善的工作與居住環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：壢警加強反詐騙、交通安全宣導 避免移工誤觸法網

延伸閱讀：

  1. 柯文哲交保在即 凌濤籲釋放黨工並徹查弊案
  2. 桃園平鎮靜寧宮舉辦4周年宮慶 用悠揚歌聲祈求平安圓滿

移工 詐騙集團 中壢

延伸閱讀

桃園煉油廠釀春日路、經國路飄異味 凌濤要求環保局督促2事

福麥5.9億RDX標案風波未歇 凌濤提3點再度槓上顧立雄

鞋商得標2億軍火採購案延燒 凌濤告發國防部疑涉貪汙舞弊

凌濤批福麥2.0軍火商奇蹟 大石公司聲明：委託律師提刑民事訴訟

相關新聞

局長遭AI換臉為假投資平台背書 刑事局提醒民眾勿上當

詐騙集團透過社群媒體廣告及通訊軟體，冒用刑事局長名義，謊稱「經局長認證」、「刑事局背書」的投資平台。圖：讀者提供 刑事警察局昨(18)日發布緊急聲明，嚴厲譴責詐騙集團冒用局長周幼偉名義進行投資詐騙，詐

壢警加強反詐騙、交通安全宣導 避免移工誤觸法網

中壢警分局期盼透過第一線說明，提升守法意識，避免誤觸法網。圖：警方提供 為強化外籍移工犯罪預防及交通安全觀念，桃園市中壢警分局近日攜手日月光中壢廠，結合鎵興國際股份有限公司辦理犯罪預防宣導活動，針對在

影／見人被詐270萬又拿土地貸款300萬 雲林休假警帶妻阻詐抓車手

雲林縣一名女子日前遭詐團以假交友投資虛擬貨幣詐騙，陸續交付270萬元，後又以土地貸款300萬元，準備第三次面交，縣刑警大...

假玉石真詐騙…集團首腦押期將屆求交保 法官裁定延押2月禁見

南檢偵辦莫、王姓男子所指揮玉石假買賣投資集團，聘請何姓女律師擔任法律顧問，被害人數達10餘人，詐騙金額逾860萬元，莫等...

刑事局長周幼偉遭詐團冒名利用誘民眾假投資 警方嚴正澄清

刑事警察局今天發布緊急聲明，譴責詐騙集團冒用局長周幼偉名義進行投資詐騙，詐騙集團透過社群媒體廣告及通訊軟體，冒用刑事警察...

宜蘭縣府前社工誆騙同事真信貸、假投資 詐騙上千萬元至少8人受害

宜蘭一名40多歲曾任縣府社工的李姓男子，涉嫌誆騙前同事及曾服務過的個案，信用貸款借錢投資房地產或買車當租賃車，可獲得分紅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。