假玉石真詐騙…集團首腦押期將屆求交保 法官裁定延押2月禁見

南檢偵辦莫、王姓男子所指揮玉石假買賣投資集團，聘請何姓女律師擔任法律顧問，被害人數達10餘人，詐騙金額逾860萬元，莫等3人被訴指揮犯罪組織、詐欺取財及洗錢等罪嫌，正由台南地院審理中。在押中的莫聲明具保被駁回，並自本月25日起延押2月並禁止接見通信。

台南地院指出，莫因詐欺案件，經9月間訊問後，否認全部犯行，且依卷存事證，有客觀事實及相當理由足認他涉犯指揮犯罪組織罪、3人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪、指揮犯罪組織而犯加重詐欺取財罪嫌，犯罪嫌疑重大。

且莫供述先後不一，又曾為本案共犯安排選任辯護人，並坦承有刪除與檢察官所認共犯對話紀錄，顯有勾串、滅證之虞。同時，曾頻繁從金門入出境。

台南地院表示，依起訴書列被害人達12位，認他所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡、勾串、滅證之虞，且有反覆實行加重詐欺罪之虞，有羈押之必要，因而裁定羈押並禁止接見通信。

台南地院認為，莫羈押期間即將屆滿，而經本院再次訊問後，認他羈押原因仍然存在，而有繼續羈押並禁止接見通信的必要，應自12月25日起，延長羈押2月。

檢方起訴指出，何女於去年8月間起參與莫、王所指揮假買賣、假投資詐欺集團，該詐欺集團透過臉書、抖音等網路社群媒體進行直播，以買賣或投資翡翠、玉石等原石或成品可以獲利，使被害人陷於錯誤而匯款或面交數萬至數百萬元金錢，事後再以各種理由搪塞並斷絕聯繫，藉以獲取暴利。

經被害人將所購得寶石送鑑定，發現並非翡翠或玉石，而是石英染色或灌膠等情始知受騙。據統計，本案詐騙被害人數已達10餘人，詐騙金額超過860萬元。