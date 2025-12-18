宜蘭縣府前社工誆騙同事真信貸、假投資 詐騙上千萬元至少8人受害

宜蘭一名40多歲曾任縣府社工的李姓男子，涉嫌誆騙前同事及曾服務過的個案，信用貸款借錢投資房地產或買車當租賃車，可獲得分紅，但只幫付2、3期貸款後就延遲付款，分紅也沒了，初估8人受害，損失上千萬元。縣府社會處遺憾發生「社工詐騙社工」，今年8月獲知後立刻清查，有2名縣府社工受騙，立即協助報案提告。

8名受害人中有2人是縣府社會處社工，其餘6人是其他社福單位人員或李男曾服務過的個案。

社會處表示，李姓社工於110年9月到宜蘭縣府社會處任職，112年6月。縣府今年8月得知涉嫌詐騙後進行清查，得知2名同仁受騙，立即協助受害人向警方報案，提出背信、詐欺等告訴，現已進入司法程序。

有被害人向媒體爆料指稱，社工系畢業的李男未取得社工師資格，曾任職於縣府社會處、世界展望會及家扶基金會等機構，自稱社工師，大約2年前離開社工界，轉往外縣市開設租賃車公司，與前同事及服務過的個案仍有聯絡。

被害人說，李男2023年起以投資獲利「穩賺不賠」理由，請前同事信貸借錢給他，投資房地產賺取價差，每年分紅2萬多元，有的則是投資買車當租賃車，每輛車給5千至1萬元不等回饋，車子租出去，每半年會再給6千元分紅。

李男允諾會幫忙繳貸款，可是繳了到2到3期貸款後就延遲付款，藉故推託，甚至連租賃車也沒有營運，把被害人投資買來的車子亂丟。被害人表示，他們大多是信用貸款去借錢，如今卻要背負高利貸，每人約背負150萬元不等債務，合計損失超過1000多萬元。