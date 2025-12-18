快訊

吳豊山宣布卸任 爆與對岸傳話交手「海協會已讀不回累積逾1萬件」

躺了好幾分鐘才回神…58歲康康爆家中出意外 洗澡跌倒傷勢曝

行員一人收款釀禍！運送387.5萬現金遭竊 金管會罰合庫600萬元

宜蘭縣府前社工誆騙同事真信貸、假投資 詐騙上千萬元至少8人受害

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭一名40多歲曾任縣府社工的李姓男子，涉嫌誆騙前同事及曾服務過的個案，信用貸款借錢投資房地產或買車當租賃車，可獲得分紅，但只幫付2、3期貸款後就延遲付款，分紅也沒了，初估8人受害，損失上千萬元。縣府社會處遺憾發生「社工詐騙社工」，今年8月獲知後立刻清查，有2名縣府社工受騙，立即協助報案提告。

8名受害人中有2人是縣府社會處社工，其餘6人是其他社福單位人員或李男曾服務過的個案。

社會處表示，李姓社工於110年9月到宜蘭縣府社會處任職，112年6月。縣府今年8月得知涉嫌詐騙後進行清查，得知2名同仁受騙，立即協助受害人向警方報案，提出背信、詐欺等告訴，現已進入司法程序。

被害人向媒體爆料指稱，社工系畢業的李男未取得社工師資格，曾任職於縣府社會處、世界展望會及家扶基金會等機構，自稱社工師，大約2年前離開社工界，轉往外縣市開設租賃車公司，與前同事及服務過的個案仍有聯絡。

被害人說，李男2023年起以投資獲利「穩賺不賠」理由，請前同事信貸借錢給他，投資房地產賺取價差，每年分紅2萬多元，有的則是投資買車當租賃車，每輛車給5千至1萬元不等回饋，車子租出去，每半年會再給6千元分紅。

李男允諾會幫忙繳貸款，可是繳了到2到3期貸款後就延遲付款，藉故推託，甚至連租賃車也沒有營運，把被害人投資買來的車子亂丟。被害人表示，他們大多是信用貸款去借錢，如今卻要背負高利貸，每人約背負150萬元不等債務，合計損失超過1000多萬元。

被害人表示，李男深諳投資話術，開名車代步，所以很多人聽了他的話，才會相信不疑有詐，如果不去貪圖誘人的分紅利潤，也不會造成今日局面。

宜蘭縣政府前社工誆騙同事及他服務過的個案，以信用貸款借錢給他，假投資詐財上千萬元，至少有8名被害人。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府前社工誆騙同事及他服務過的個案，以信用貸款借錢給他，假投資詐財上千萬元，至少有8名被害人。記者戴永華／攝影

社工 被害人 借錢

延伸閱讀

孫子伸手要錢拉頭髮、推打惡行曝光網炸鍋 阿嬤一句話緩頰讓人心酸

社安網篩派案從「電話訪談」改實地評估 學者：有助降低誤判

雨汙水共排成防汛破口！宜蘭議員要求盤點並改建分流管線避免水患

冬至快到了...宜蘭縣衛生局抽驗冬令應節食品 31件符合規定

相關新聞

宜蘭縣府前社工誆騙同事真信貸、假投資 詐騙上千萬元至少8人受害

宜蘭一名40多歲曾任縣府社工的李姓男子，涉嫌誆騙前同事及曾服務過的個案，信用貸款借錢投資房地產或買車當租賃車，可獲得分紅...

台中53歲婦人當詐團車手 出任務一毛沒領到…入獄還慘遭判賠803萬

台中53歲蔡姓婦人加入詐騙集團當車手，該團先前向袁姓被害人以投資詐騙騙得803萬元，再以付手續費贖回獲利等話術約袁出面交...

台灣大哥大慘遭詐騙 他鑽攜碼跳槽漏洞辦門號換現金

高雄市一名吳姓男子2019年透過另名男子得知台灣大哥大正在舉辦攜碼活動，只要是其他電信跳槽就能免預繳還能拿到1台免費手機...

影／轉接、變造電話大本營！台東警破設詐團IP-PBX詐騙機房

詐騙電話不斷，背後其實藏著看不見的「機房」。台東縣警方近日追查多起詐騙電話案件時，經向上溯源比對通聯紀錄，發現詐騙集團利...

太子集團4億超跑遭扣押 北檢擬近期變價拍賣 17日提訊「大總務」李守禮

台北地檢署偵辦太子集團跨國洗錢案，查扣11戶「和平大苑」豪宅、逾30輛超跑與豪車，資產高達45億元，檢方為了在偵查中執行...

詐騙刑責提高 立院初審過關

立法院內政委員會昨初審通過「詐欺犯罪危害防制條例」修正草案，提高詐騙刑責，並增訂禁奢條款，及教唆、幫助或利用未滿十八歲、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。