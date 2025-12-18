刑事警察局與第一金證券簽署反詐騙合作備忘錄。圖：刑事局提供

為強化「公私協力」的反詐防線，刑事警察局持續與金融機構攜手合作，在第一銀行於今年初加入反詐安全防護網後，第一金控旗下子公司第一金證券亦積極響應政府政策，於今(18)日與刑事警察局簽署反詐騙合作備忘錄，由刑事局副局長蕭欽杰與第一金證券董事長陳致全共同主持簽署儀式，現場並有識詐宣導專責團隊、洗錢防制與科技防詐相關單位出席，共同防禦金融詐欺犯罪。

刑事局與第一金證券希望透過實質的交流合作，運用彼此資源積極遏止詐騙發生。圖：刑事局提供

根據警政署「165打詐儀錶板」數據顯示，今(114)年11月詐騙案件受理案件1萬3559件、財損59億9122萬餘元，較去年11月受理1萬8204件，下降26%、較去年財損金額126億7594萬餘元，下降53%，顯示在全民防詐意識提升、公私部門密切合作下，整體防詐工作已見初步成效。

蕭欽杰在致詞中提及，「假投資以及假交友結合假投資，仍是當前主流詐騙類型，詐騙集團運用社群平台演算法投放廣告，鎖定求職、交友或投資需求者，引導被害人加入詐騙LINE群組，操作虛假網站或APP，誆稱可獲高報酬，許多人為追求收益，不惜解約保單、借貸或抵押不動產，最終造成重大損失。本局今年下半年亦運用網路投放廣告方式，鎖定上述同溫層族群，播放5檔假投資詐騙廣告，讓迷失在投資詐騙陷阱的人迷途知返。無獨有偶的是，第一金證券亦拍攝反詐宣導短片，且導入「釣魚網站及偽冒行動」偵測軟體，針對釣魚網站、偽冒行動軟體、品牌侵害進行偵測監控，成功偵測到數件在臉書以第一金證券名義成立之釣魚網站，通報本局成功撤下網站。」

第一金證券積極推動防制詐騙，連續第二年在證券商反詐騙評鑑上獲得肯定，第一金證券指出，配合政府全面防制詐騙的政策，公司結合金融業職能，並與執法機關合作，導入科技偵測系統，持續推出各類型防詐活動，為客戶財產安全建立防線，協助讓民眾遠離詐騙的威脅。

刑事局指出，此次合作主軸為「反制詐團」，經由資源互助機制，教育宣導合作，共同防禦金融詐欺犯罪，包括雙方建立可疑交易情資分享平台、第一金證券利用釣魚網站及偽冒行動偵測軟體，持續監控假網站、以及政府提供防詐教材，共同從源頭阻斷假投資詐騙及洗錢行為。

刑事局與第一金證券希望透過實質的交流合作，運用彼此資源積極遏止詐騙發生，共同守護國人財產安全，攜手打造一個更加安全的金融環境，用實際行動守護台灣。

本文章來自《桃園電子報》。原文：刑事局與第一金證券合作 共同防禦金融詐欺犯罪