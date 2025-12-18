假投資陷阱多 新北年阻2456件詐騙守住近20億元

快訊

中央社／ 新北18日電

新北市警察局今天表示，高齡長者遭「假投資」詐騙最常見，今年截至11月底止，警察局與金融機構、地政事務所及超商聯手攔阻2456件詐騙案，守住新台幣19億3618萬餘元。

市警局長方仰寧今天在記者會指出，相較去年同期，今年1至11月成功攔阻詐騙的金額，增加新台幣8393萬餘元。另外，並攜手地政局與社會局建置「獨居長者不動產防護網」，降低房產遭詐風險。

他說，許多年長民眾一生辛勤工作存下積蓄，卻可能因一通電話或文件遭詐團奪走財產，甚至房產也可能遭設局盜取；只要第一線人員提高警覺、適時關懷，就能避免遺憾。

新北市府說，跨局處合作推出「獨居長者不動產防護網」，由地政事務所第一線人員在辦理設定或移轉登記時，即時通報警方前往瞭解，並依狀況連結社會局派員輔助介入，協助查證民眾是否受詐騙集團影響，盡速攔阻異常交易，強化保障財產。

警方表示，對曾遭詐騙或具高度風險個案會在資料庫加註提醒，未來如同一長者再辦理抵押設定或相關登記，第一線人員就能立即識別並提高警覺，降低再度受騙或遭同一詐團反覆操作的風險。

地政局長汪禮國表示，獨居長者是詐騙集團主要鎖定目標，此跨機關合作機制為全國首創，目前已有4000名獨居長者納入行政防護；同時延長私人抵押權設定案件流程，提供更多查證空間，使地政事務所、警方及社會局有充分時間介入關懷，避免倉促簽約造成無法挽回的損失。

社會局長李美珍指出，新北老年人口突破80萬人，獨居長者列冊數達9384人，未來將持續定期提供名冊給警方及地政局，協助攔阻詐騙案件並降低風險，守住長者安全。

警方提醒，談及「高報酬投資」或「以房抵押短期操作大賺一筆」等訊息，應立刻提高警覺；長者如接獲不明來電或投資訊息，可撥打165反詐騙專線或就近前往派出所查證，以免陷入陷阱。

詐騙集團 獨居

