台中53歲婦人當詐團車手 出任務一毛沒領到…入獄還慘遭判賠803萬

台中53歲蔡姓婦人加入詐騙集團當車手，該團先前向袁姓被害人以投資詐騙騙得803萬元，再以付手續費贖回獲利等話術約袁出面交付290萬元，並指派蔡到場取款，經一旁埋伏警員逮捕；法院刑事依加重詐欺罪判蔡1年，民事以她應負共同侵權責任，判她應給付袁803萬元，可上訴。

檢警調查，蔡婦加入詐騙集團擔任車手，先由集團上游以投資等話術對袁姓被害人施詐，對方前後交付803萬元才驚覺有異報警，未料詐團仍繼續騙稱，要現金儲值手續費才能贖回之前的投資獲利，2024年10月13日再約袁見面。

蔡婦當天經上游指示，假冒成某投資公司的線下營業員到場準備向袁收取290萬元現金，所幸當時警方早已在一旁埋伏，一擁而上當場抓到蔡婦。

台中地院刑事庭審酌，蔡婦為圖謀個人私利，參與詐團破壞社會金融秩序，重創人與人間信任，助長詐欺猖獗，考量她犯後坦承、未遂，沒和被害人和解，另斟酌她國中畢業學歷、入監前從事粗工，家境尚可等一切情狀，依犯三人以上共同詐欺取財未遂罪判她1年。

袁再提刑事附帶民事訴訟，對蔡婦求償803萬元損失；對此，蔡已入監，經通知未到庭辯論，也沒提出任何書狀聲明或陳述。

民事庭認為，蔡婦詐騙經刑事判決，另通知未到庭、沒提書狀陳述，視同自認；民事庭認為，蔡婦詐欺袁男的行為，與其所屬詐團成員間有詐欺聯絡犯意及行為分擔，屬共同侵權行為人。