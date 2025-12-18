快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中53歲蔡姓婦人加入詐騙集團當車手，該團先前向袁姓被害人以投資詐騙騙得803萬元，再以付手續費贖回獲利等話術約袁出面交付290萬元，並指派蔡到場取款，經一旁埋伏警員逮捕；法院刑事依加重詐欺罪判蔡1年，民事以她應負共同侵權責任，判她應給付袁803萬元，可上訴。

檢警調查，蔡婦加入詐騙集團擔任車手，先由集團上游以投資等話術對袁姓被害人施詐，對方前後交付803萬元才驚覺有異報警，未料詐團仍繼續騙稱，要現金儲值手續費才能贖回之前的投資獲利，2024年10月13日再約袁見面。

蔡婦當天經上游指示，假冒成某投資公司的線下營業員到場準備向袁收取290萬元現金，所幸當時警方早已在一旁埋伏，一擁而上當場抓到蔡婦。

台中地院刑事庭審酌，蔡婦為圖謀個人私利，參與詐團破壞社會金融秩序，重創人與人間信任，助長詐欺猖獗，考量她犯後坦承、未遂，沒和被害人和解，另斟酌她國中畢業學歷、入監前從事粗工，家境尚可等一切情狀，依犯三人以上共同詐欺取財未遂罪判她1年。

袁再提刑事附帶民事訴訟，對蔡婦求償803萬元損失；對此，蔡已入監，經通知未到庭辯論，也沒提出任何書狀聲明或陳述。

民事庭認為，蔡婦詐騙經刑事判決，另通知未到庭、沒提書狀陳述，視同自認；民事庭認為，蔡婦詐欺袁男的行為，與其所屬詐團成員間有詐欺聯絡犯意及行為分擔，屬共同侵權行為人。

因此蔡婦就袁男遭詐803萬元，應負共同侵權行為連帶損害賠償責任，判蔡應給付袁803萬元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
詐騙集團 詐欺 詐團

相關新聞

台中53歲婦人當詐團車手 出任務一毛沒領到…入獄還慘遭判賠803萬

台中53歲蔡姓婦人加入詐騙集團當車手，該團先前向袁姓被害人以投資詐騙騙得803萬元，再以付手續費贖回獲利等話術約袁出面交...

台灣大哥大慘遭詐騙 他鑽攜碼跳槽漏洞辦門號換現金

高雄市一名吳姓男子2019年透過另名男子得知台灣大哥大正在舉辦攜碼活動，只要是其他電信跳槽就能免預繳還能拿到1台免費手機...

影／轉接、變造電話大本營！台東警破設高雄IP-PBX詐騙電話機房

詐騙電話不斷，背後其實藏著看不見的「機房」。台東縣警方近日追查多起詐騙電話案件時，經向上溯源比對通聯紀錄，發現詐騙集團利...

太子集團4億超跑遭扣押 北檢擬近期變價拍賣 17日提訊「大總務」李守禮

台北地檢署偵辦太子集團跨國洗錢案，查扣11戶「和平大苑」豪宅、逾30輛超跑與豪車，資產高達45億元，檢方為了在偵查中執行...

詐騙刑責提高 立院初審過關

立法院內政委員會昨初審通過「詐欺犯罪危害防制條例」修正草案，提高詐騙刑責，並增訂禁奢條款，及教唆、幫助或利用未滿十八歲、...

「幣想」涉詐23億 法院罕見傳720證人

全台最大虛擬貨幣實體交易所「幣想」涉洗錢廿三億元案進入審理階段，主嫌施啟仁否認犯行，辯護律師團質疑檢方所提事證不具證據能...

