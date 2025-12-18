台灣大哥大慘遭詐騙 他鑽攜碼跳槽漏洞辦門號換現金

高雄市一名吳姓男子2019年透過另名男子得知台灣大哥大正在舉辦攜碼活動，只要是其他電信跳槽就能免預繳還能拿到1台免費手機，他因此持偽造的遠傳電信帳單成功詐取得手機，隨後轉手變賣獲利7千元，遭認定偽造文書判刑2個月刑期，還要罰3萬並沒收當初賺到的7千元。

判決書指出，吳姓男子2019年4月從另名男子「雄仔」得知台灣大哥大的攜碼活動，只要提供如中華電信、遠傳電信等其他電信業者帳單，證明是原電信業者的有效用戶，就可申請攜碼轉入，選擇免預繳費用方案再獲得專案手機1台。

吳男便在「雄仔」陪同下先是前往遠傳申辦預付卡門號，之後又拿「雄仔」以不詳方式偽造的遠傳電信費帳單，假裝是遠傳有效用戶，因此取信台灣大哥大，順利通過完成申辦，並得到1台免費手機，吳男轉手就把手機轉賣給「雄仔」，獲得7千元，由於申辦之後吳男便不再正常繳費，導致欠費被停話，被發現後移送法辦。

橋頭地院法官審理後認為，吳男申辦攜碼取得的專案手機為有交易價值的動產，他竟與「雄仔」利用偽造電信帳單的方式，向台灣大哥大詐得專案手機，同時損害遠傳電信及台灣大哥大，更危害通信服務秩序，觸犯偽造文書、詐欺取財罪。