聽新聞
0:00 / 0:00
台灣大哥大慘遭詐騙 他鑽攜碼跳槽漏洞辦門號換現金
高雄市一名吳姓男子2019年透過另名男子得知台灣大哥大正在舉辦攜碼活動，只要是其他電信跳槽就能免預繳還能拿到1台免費手機，他因此持偽造的遠傳電信帳單成功詐取得手機，隨後轉手變賣獲利7千元，遭認定偽造文書判刑2個月刑期，還要罰3萬並沒收當初賺到的7千元。
判決書指出，吳姓男子2019年4月從另名男子「雄仔」得知台灣大哥大的攜碼活動，只要提供如中華電信、遠傳電信等其他電信業者帳單，證明是原電信業者的有效用戶，就可申請攜碼轉入，選擇免預繳費用方案再獲得專案手機1台。
吳男便在「雄仔」陪同下先是前往遠傳申辦預付卡門號，之後又拿「雄仔」以不詳方式偽造的遠傳電信費帳單，假裝是遠傳有效用戶，因此取信台灣大哥大，順利通過完成申辦，並得到1台免費手機，吳男轉手就把手機轉賣給「雄仔」，獲得7千元，由於申辦之後吳男便不再正常繳費，導致欠費被停話，被發現後移送法辦。
橋頭地院法官審理後認為，吳男申辦攜碼取得的專案手機為有交易價值的動產，他竟與「雄仔」利用偽造電信帳單的方式，向台灣大哥大詐得專案手機，同時損害遠傳電信及台灣大哥大，更危害通信服務秩序，觸犯偽造文書、詐欺取財罪。
台灣大哥大將用戶告上法庭後，吳男坦承犯行，台灣大哥大同意法院讓他輕判或緩刑，因此法官衡量後，認為吳男既然已與台灣大哥大達成調解，因此僅依偽造文書判他2個月有期徒刑、緩刑2年，並向公庫支付3萬元、沒收7千元案犯罪所得。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言