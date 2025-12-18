快訊

台灣大哥大慘遭詐騙 他鑽攜碼跳槽漏洞辦門號換現金

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名吳姓男子2019年透過另名男子得知台灣大哥大正在舉辦攜碼活動，只要是其他電信跳槽就能免預繳還能拿到1台免費手機，他因此持偽造的遠傳電信帳單成功詐取得手機，隨後轉手變賣獲利7千元，遭認定偽造文書判刑2個月刑期，還要罰3萬並沒收當初賺到的7千元。

判決書指出，吳姓男子2019年4月從另名男子「雄仔」得知台灣大哥大的攜碼活動，只要提供如中華電信、遠傳電信等其他電信業者帳單，證明是原電信業者的有效用戶，就可申請攜碼轉入，選擇免預繳費用方案再獲得專案手機1台。

吳男便在「雄仔」陪同下先是前往遠傳申辦預付卡門號，之後又拿「雄仔」以不詳方式偽造的遠傳電信費帳單，假裝是遠傳有效用戶，因此取信台灣大哥大，順利通過完成申辦，並得到1台免費手機，吳男轉手就把手機轉賣給「雄仔」，獲得7千元，由於申辦之後吳男便不再正常繳費，導致欠費被停話，被發現後移送法辦。

橋頭地院法官審理後認為，吳男申辦攜碼取得的專案手機為有交易價值的動產，他竟與「雄仔」利用偽造電信帳單的方式，向台灣大哥大詐得專案手機，同時損害遠傳電信及台灣大哥大，更危害通信服務秩序，觸犯偽造文書、詐欺取財罪。

台灣大哥大將用戶告上法庭後，吳男坦承犯行，台灣大哥大同意法院讓他輕判或緩刑，因此法官衡量後，認為吳男既然已與台灣大哥大達成調解，因此僅依偽造文書判他2個月有期徒刑、緩刑2年，並向公庫支付3萬元、沒收7千元案犯罪所得。

橋頭地方法院。圖／本報資料照
橋頭地方法院。圖／本報資料照

帳單 偽造文書 電信業

相關新聞

台中53歲婦人當詐團車手 出任務一毛沒領到…入獄還慘遭判賠803萬

台中53歲蔡姓婦人加入詐騙集團當車手，該團先前向袁姓被害人以投資詐騙騙得803萬元，再以付手續費贖回獲利等話術約袁出面交...

台灣大哥大慘遭詐騙 他鑽攜碼跳槽漏洞辦門號換現金

高雄市一名吳姓男子2019年透過另名男子得知台灣大哥大正在舉辦攜碼活動，只要是其他電信跳槽就能免預繳還能拿到1台免費手機...

影／轉接、變造電話大本營！台東警破設高雄IP-PBX詐騙電話機房

詐騙電話不斷，背後其實藏著看不見的「機房」。台東縣警方近日追查多起詐騙電話案件時，經向上溯源比對通聯紀錄，發現詐騙集團利...

太子集團4億超跑遭扣押 北檢擬近期變價拍賣 17日提訊「大總務」李守禮

台北地檢署偵辦太子集團跨國洗錢案，查扣11戶「和平大苑」豪宅、逾30輛超跑與豪車，資產高達45億元，檢方為了在偵查中執行...

詐騙刑責提高 立院初審過關

立法院內政委員會昨初審通過「詐欺犯罪危害防制條例」修正草案，提高詐騙刑責，並增訂禁奢條款，及教唆、幫助或利用未滿十八歲、...

「幣想」涉詐23億 法院罕見傳720證人

全台最大虛擬貨幣實體交易所「幣想」涉洗錢廿三億元案進入審理階段，主嫌施啟仁否認犯行，辯護律師團質疑檢方所提事證不具證據能...

