影／轉接、變造電話大本營！台東警破設高雄IP-PBX詐騙電話機房

警方指出，這類IP-PBX設備設置完成後，可自動轉接來電，不需派員駐守操作，且使用者難以過濾、轉接節點多，成為近年詐騙集團常用的犯罪工具，也大幅增加警方偵查難度。受害民眾往往只看到「未顯示號碼」來電，卻不知道電話早已被轉接、變造。

縣警察局刑警大隊科技犯罪偵查隊與台東分局偵查隊聯手，循線追查機房位置與設備流向，層層突破後，近日成功在高雄一處民宅查扣8台IP-PBX網路電話交換機，等同直接切斷詐騙電話的發話端，有效阻止詐騙機房持續運作。

警方也指出，透過此案同步清查相關詐騙模式，發現不少詐騙電話與假投資詐欺案件彼此勾連，成為誘騙被害人投入資金的第一道關卡。根據警政署165打詐儀錶板統計，台東縣今年11月詐騙財損超過3200萬元，其中假投資詐騙仍為最大宗。