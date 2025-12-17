「幣想」涉詐23億 法院罕見傳720證人

全台最大虛擬貨幣實體交易所「幣想」涉洗錢廿三億元案進入審理階段，主嫌施啟仁否認犯行，辯護律師團質疑檢方所提事證不具證據能力，檢方因此請求法院傳喚大量證人釐清案情，據傳聲請傳喚一六○一名證人，法院目前准其中七二○人出庭作證，規模罕見。

據悉，辯護律師團主張，幣想門市僅提供虛擬貨幣買賣服務，未涉入詐騙，質疑起訴書所引用被害人警詢筆錄不具證據能力，訴訟策略猶如打「焦土戰爭」；檢方聲請被害人出庭作證，法院諭知傳喚被害人、關係人等出庭，由檢辯方詰問確認證據真實性。檢方另指施背景與黑道相關，也主張傳喚起訴書所載共犯作為「品格證人」。

檢方指控，施與妻子林可文、商務總監楊紀文等人分工合作，二○二四年起以「CoinW」及「幣想科技有限公司」名義，展店逾四十家，收取高額加盟金，並透過合作保全公司設置「入金機」，收取被害人現金後換匯購買虛擬貨幣，再層層轉帳製造金流斷點，掩飾不法所得，對外謊稱為「全國唯一金管會授權」交易所，吸引投資人上門。

檢警四月起陸續拘提施啟仁等十四人，今年八月依刑法詐欺取財、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌起訴施等十三人，認定其透過未經金管會核准、未完成洗錢防制登記的境外交易所「CoinW（幣贏）」及旗下加盟門市，協助詐團將被害人現金轉換為泰達幣（ＵＳＤＴ）洗錢，涉案金額達廿三億元，受害人數達一五四四人；古姓男子涉嫌詐騙三百萬元處理費部分另案起訴。

檢方並向法院聲請沒收犯罪所得十二點七五億元，以施啟仁犯後態度不佳、拒不認罪，造成上千名被害人重大損害，請求法院重判廿五年徒刑。