詐騙刑責提高 立院初審過關

立法院內政委員會昨初審通過「詐欺犯罪危害防制條例」修正草案，提高詐騙刑責，並增訂禁奢條款，及教唆、幫助或利用未滿十八歲、滿八十歲或非本國籍人士犯罪，加重其刑二分之一。內政部長劉世芳感謝朝野支持「加重處罰、加速處理、加強保障」，另點名太子集團，「大搖大擺吃喝玩樂，對被害人情何以堪？」

朝野立委對詐欺犯罪危害防制條例修正草案有高度共識，多數均照院版提案版本通過。草案針對高額詐欺犯罪提高法定刑責，下修高額詐欺門檻金額。未來詐欺金額達一百萬元，將處三年以上、十年以下有期徒刑，最高可併科三千萬元罰金；另增訂財損達一千萬元以上的法定刑，並提高財損金額達一億元者至七年以上有期徒刑，得併科五億以下罰金。

初審草案也強化填補被害人損害，明定自首、自白且於六個月內賠償調（和）解全額者，才能獲得法院裁量減免刑責。

草案增訂「禁奢條款」，明定賠償被害人前，法院應注意犯罪行為人逾越一般人通常生活程度各種樣態，為科刑輕重的標準。另也修正金融章相關條文，建立疑似詐欺被害人保護、跨業照會、跨機構科技分析平台、異業聯防通報等四項機制。

詐騙集團利用十八歲以下、八十歲以上者參與詐欺犯罪，及非本國籍人士潛逃出境情形大增，初審通過條文也增訂，前項加重其刑二分之一。

立法院內政委員會召委、民進黨立委王美惠表示，本案審查完竣，提報院會討論前，不須經黨團協商。

劉世芳會後表示，詐防條例上路一年，提出三大方向修正，包括加重處罰、加速處理、加強保障，再來就是針對涉案嫌疑人祭禁奢條款，「像太子集團這些人大搖大擺的吃喝玩樂，對於犯罪詐騙被害人而言情何以堪？」盼後續盡速完成三讀程序。