聽新聞
0:00 / 0:00

詐騙刑責提高 立院初審過關

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導

立法院內政委員會昨初審通過「詐欺犯罪危害防制條例」修正草案，提高詐騙刑責，並增訂禁奢條款，及教唆、幫助或利用未滿十八歲、滿八十歲或非本國籍人士犯罪，加重其刑二分之一。內政部長劉世芳感謝朝野支持「加重處罰、加速處理、加強保障」，另點名太子集團，「大搖大擺吃喝玩樂，對被害人情何以堪？」

朝野立委對詐欺犯罪危害防制條例修正草案有高度共識，多數均照院版提案版本通過。草案針對高額詐欺犯罪提高法定刑責，下修高額詐欺門檻金額。未來詐欺金額達一百萬元，將處三年以上、十年以下有期徒刑，最高可併科三千萬元罰金；另增訂財損達一千萬元以上的法定刑，並提高財損金額達一億元者至七年以上有期徒刑，得併科五億以下罰金。

初審草案也強化填補被害人損害，明定自首、自白且於六個月內賠償調（和）解全額者，才能獲得法院裁量減免刑責。

草案增訂「禁奢條款」，明定賠償被害人前，法院應注意犯罪行為人逾越一般人通常生活程度各種樣態，為科刑輕重的標準。另也修正金融章相關條文，建立疑似詐欺被害人保護、跨業照會、跨機構科技分析平台、異業聯防通報等四項機制。

詐騙集團利用十八歲以下、八十歲以上者參與詐欺犯罪，及非本國籍人士潛逃出境情形大增，初審通過條文也增訂，前項加重其刑二分之一。

立法院內政委員會召委、民進黨立委王美惠表示，本案審查完竣，提報院會討論前，不須經黨團協商。

劉世芳會後表示，詐防條例上路一年，提出三大方向修正，包括加重處罰、加速處理、加強保障，再來就是針對涉案嫌疑人祭禁奢條款，「像太子集團這些人大搖大擺的吃喝玩樂，對於犯罪詐騙被害人而言情何以堪？」盼後續盡速完成三讀程序。

詐騙 立法院 內政部

延伸閱讀

罷免王美惠提議書涉偽造 嘉檢裁定多人交保並限制出境

罷免王美惠涉冒名連署！嘉檢裁定多人交保 國民黨嘉市黨部主委請回

劉世芳證實簽署復職申請公文 高虹安上班時間交由新竹市府處理

涉貪停職中 劉世芳：高虹安新竹市長復職申請已經「簽了」

相關新聞

詐騙刑責提高 立院初審過關

立法院內政委員會昨初審通過「詐欺犯罪危害防制條例」修正草案，提高詐騙刑責，並增訂禁奢條款，及教唆、幫助或利用未滿十八歲、...

「幣想」涉詐23億 法院罕見傳720證人

全台最大虛擬貨幣實體交易所「幣想」涉洗錢廿三億元案進入審理階段，主嫌施啟仁否認犯行，辯護律師團質疑檢方所提事證不具證據能...

太子集團4億超跑遭扣押 北檢擬近期變價拍賣 今提訊「大總務」李守禮

台北地檢署偵辦太子集團跨國洗錢案，查扣11戶「和平大苑」豪宅、逾30輛超跑與豪車，資產高達45億元，檢方為了在偵查中執行...

2026台灣燈會出現求職詐騙 縣府：僅官網公布勿信私訊

2026台灣燈會在嘉義縣，近期社群平台上出現徵才詐騙，向求職者索取身分證字號、銀行帳戶、通訊資料等個人資訊，縣府已接獲多...

日本旅客入境疑遭詐50美元 移民署澄清：入國登記表完全免費

日本朝日電視台報導，一名日籍旅客來台遊玩，在桃園機場入境時掃描現場設置的QR Code填報入國登記表，卻遭詐騙支付50美...

影／台東男掉網戀陷阱被詐23萬 欲再提53萬…警銀聯手及時阻詐

台東60歲陳姓男子誤信網路感情詐騙，險些再度遭詐騙集團騙走鉅額現金。所幸在銀行行員與派駐員警即時察覺異狀、耐心勸說下，成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。