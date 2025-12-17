太子集團2億超跑遭扣押 北檢擬近期變價拍賣 今提訊「大總務」李守禮

台北地檢署偵辦太子集團跨國洗錢案，查扣11戶「和平大苑」豪宅、逾30輛超跑與豪車，資產高達45億元，檢方為了在偵查中執行變價，今天再度提訊太子陸籍幹部李添的特助李守禮，李守禮同意拍賣名下一輛保時捷「凱宴」休旅車，價值約260萬元，但其他車輛不在他名下，他無法做決定，訊後深夜還押台北看守。

據調查，李守禮過去是龍亨酒店幹部，李添等陸籍幹部來台，都由他負責安排極樂夜生活，且常在特定招待所出入，太子集團洗錢案曝光後，李守禮聽從新加坡籍「大帳房」陳秀玲指示，將相關私人場所歇業，目前已無人出入。現年62歲的李守禮還押時頭髮斑白、臉上神情略顯疲態，與過往意氣風發判若兩人。

據了解，太子集團案爆發後，天旭公司人資長辜淑雯（在押）為協助集團脫產，指示李守禮購買一輛保時捷「凱宴」休旅車，李守禮當時花了260萬元購入，車輛旋即登記在他個人名下，他因擔任管理超跑的「大總務」，涉及隱匿資產被檢方羈押。

由於太子集團被查扣的超跑豪車超過30輛，北檢贓物庫無法停放，暫時扣押在「和平大苑」地下停車場，北檢變價小組11月初首度提訊辜淑雯、李守禮與管理超跑的邱子恩，針對車輛變價、代管問題進行了解。

依刑事訴訟法141條規定，得沒收或追徵之扣押物，有喪失毀損、減低價值之虞或不便保管、保管需費過鉅者，得變價之。前項變價，偵查中由檢察官為之，審理中法院得囑託地方法院民事執行處代為執行。據了解，檢方正規劃車輛拍賣事宜，待合適場地尋覓確定後，就進行變賣。

以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐騙，在世界各地建立龐大網絡洗錢，陳志透過在柬埔寨設立的詐騙園區，大規模從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺，將詐騙挪移至太子集團台灣的空殼公司，購買11戶豪宅與29輛超跑洗錢。