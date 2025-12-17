詐團手法升級 無人機房、詐騙電話可偽裝

快訊

中央社／ 台東縣17日電

台東警察局破獲一起詐騙案，詐團的機房不需要有人也能運作，機房內的網路電話交換機，可將詐騙電話轉成未顯示號碼，或是移花接木顯示地檢署等公家機關電話。

台東縣政府警察局今天下午召開「台東縣警察局打詐成效暨防詐記者會」，警察局長蔡燕明表示，台東縣11月份受理詐騙76件、財損金額新台幣3240萬1000元，其中財損金額最高為假投資詐騙，遭詐1415萬元，占整體43.67%，顯示此類詐騙手法仍具高度危害，亟需持續防治及宣導。

蔡燕明分析，假投資詐欺案件嫌疑人以「高收益」、「投資回報率高」等話術引人上鉤，要求被害人多次匯款，創設人頭公司企圖遮掩犯罪所得，11月台東警方破獲詐欺集團12團共52人到案，查扣不法所得252萬4500元。

台東縣警察局刑警大隊長溫裕宏表示，破獲詐團中發現詐團手段更精進，利用IP-PBX網路電話交換機，轉接境外網路電話至國內機房內，將詐騙電話轉為「未顯示號碼」，再冒充檢警機關行騙。

而交換機設置完成後，不需派員操作也能順利運轉，具無法過濾使用者、斷點多且難以偵測等特徵，增加調查難度，經刑警大隊科技犯罪偵查隊及台東分局偵查隊層層突破，成功查扣8台IP-PBX網路電話交換機，有效阻斷詐騙機房運作。

