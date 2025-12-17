加重處罰、加速攔阻、加強保障 《詐防條例》三大面向提升防詐效能

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

詐欺犯罪危害防制條例》施行滿一年，內政部依據實務執行情形提出檢討，經行政院會通過後提出修正草案，並於17日完成立法院內政委員會審查。內政部表示，感謝各黨團委員的支持，委員會審查結果，除第44條修正文字經修正後通過外，其餘條文均照行政院版草案審查通過，從加重處罰、加速攔阻詐騙金流及加強被害人保障三大面向，全面強化打擊詐騙集團的法制工具，並期盼後續儘速完成三讀程序。

內政部指出，這次修法就三大方向再精進，包括第一，加重處罰，針對造成100萬元以上之高額財產損害，或教唆、利用未成年人、八十歲以上或非本國籍人士之詐欺行為，加重刑責，回應社會期待；第二，加速攔阻詐騙金流，因應網路詐騙金流移轉快速，修法強化警政機關即時通報、警示帳戶及跨業聯防機制，以及警銀合作喚醒潛在被害人，降低民眾財產損失；第三，加強被害人保障，在詐欺犯罪量刑中納入禁奢條款，避免犯罪所得遭不當揮霍，減輕被害人承受傷害。

內政部強調，詐騙犯罪手法不斷翻新，政府必須持續精進制度，本次修法於內政委員會審查過程中，朝野委員充分討論、凝聚共識，內政部對朝野委員共同支持防詐修法，表達誠摯感謝。

