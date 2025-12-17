快訊

特教評鑑／幼教團指三大指標模糊不清 預告混亂期將到

李四川口中「秘密基地」差點上位？蔣萬安大讚黃仁勳眼光真的非常好

澳洲死亡槍擊案兇手是印度裔，疑受伊斯蘭國影響

2026台灣燈會出現求職詐騙 縣府：僅官網公布勿信私訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

2026台灣燈會在嘉義縣，近期社群平台上出現徵才詐騙，向求職者索取身分證字號、銀行帳戶、通訊資料等個人資訊，縣府已接獲多名民眾反映，澄清僅會透過「2026台灣燈會官方網站」 發布徵才資訊，呼籲民眾務必提高警覺，切勿輕信來路不明訊息。

縣府指出，所有徵才資訊將透過「2026台灣燈會官方網站」 https://2026taiwanlanternfestival.org/ 統一公告，不會透過私人社群帳號、不明連結或非官方表單徵才，凡是標榜名額有限、快速錄取、保證高薪或無法提供主辦單位聯絡方式者，皆屬常見詐騙特徵。

縣府將持續與警政單位合作，針對冒用「2026台灣燈會」名義徵才詐騙行為依法蒐證並追究相關責任，請民眾務必提高警戒，同時呼籲切勿轉傳不明徵才資訊，以免誤導他人、擴大受害，若看到相關訊息可檢舉下架。

勞工暨青年發展處表示，預防詐騙最有效的方式即是建立正確防詐觀念，面試時則應謹記「7不原則」，不繳錢、不購買、不簽約、不辦卡、不離身、不飲用來路不明飲品、不從事非法工作，確保自身人身與財務安全，避免落入詐騙陷阱。

2026台灣燈會出現求職詐騙，縣府提醒僅官網公布勿信私訊。圖／嘉義縣政府提供
2026台灣燈會出現求職詐騙，縣府提醒僅官網公布勿信私訊。圖／嘉義縣政府提供

台灣燈會 詐騙 社群

