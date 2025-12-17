快訊

日本旅客入境疑遭詐50美元 移民署澄清：入國登記表完全免費

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

日本朝日電視台報導，一名日籍旅客來台遊玩，在桃園機場入境時掃描現場設置的QR Code填報入國登記表，卻遭詐騙支付50美元(約新台幣1577元)，對此，移民署強調，國境事務大隊經常會檢視現場QR Code正確性，也已全面清查全台各機場、港口設置的TWAC（Taiwan Arrival Card，入國登記表）QR Code連結，均為正確官方網址，並無遭冒用。

移民署強調，自今年10月1日起，台灣正式推行的網路填寫入國登記表（TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC）完全免費，另所屬機場港口並無錯誤資訊，旅客如自行搜尋，請認明正確網址為「https://twac.immigration.gov.tw/」，若旅客如有訊息提供或詢問，可與國境事務大隊聯絡。

移民署說明，為宣導我國網路填寫TWAC網站之正確網址，除製作宣導影片強調免付費資訊外，也透過該署新住民培力發展資訊網發布多國語言版識詐資訊擴大宣導，亦同步行文外交部領事事務局、桃園國際機場股份有限公司、交通部觀光署及各航空運輸業者，請相關機關及運輸業者協助宣導正確網址。

移民署說，國境事務大隊在各機場港口入境大廳也加強公告宣導外籍旅客至正確網站填寫TWAC，同時提醒，新詐騙手法層出不窮，請外籍旅客務必至移民署官方網站進行填報，以免造成財產損失。

朝日電視台報導，台灣自10月起取消紙本入境卡，改為線上登錄，旅客須於入境前三天完成填寫，且不需支付任何費用，不過，一名20多歲的日本女遊客11月來台旅遊時，因不熟悉新規定，在入境審查區排隊時看到一旁標示「入境必須持有入境卡」的旗幟，誤以為是官方指示，情急之下掃描QR Code。

未料她進入的是仿冒官方介面的假網站，在填寫個人資料後，系統顯示須支付50美元手續費才能完成申請，女子誤信並付款，事後才驚覺受騙。

移民署強調，填寫TWAC為免費服務。記者翁至成／翻攝
移民署強調，填寫TWAC為免費服務。記者翁至成／翻攝

移民署 桃園機場

