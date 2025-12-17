影／台東男掉網戀陷阱被詐23萬 欲再提53萬…警銀聯手及時阻詐

台東60歲陳姓男子誤信網路感情詐騙，險些再度遭詐騙集團騙走鉅額現金。所幸在銀行行員與派駐員警即時察覺異狀、耐心勸說下，成功攔阻提款，保住新台幣53萬2000元，避免損失進一步擴大。

警方指出，日前下午2點多，陳男前往台灣銀行台東分行欲提領53萬2000元，並表示款項將帶回蘭嶼作為家用。由於陳男神情緊張、言行反覆，引起派駐該分行的保7總隊員警注意，隨即主動關懷詢問，並通報銀行相關人員共同了解情況。

在取得陳男同意後，警方與行員查看其手機LINE對話內容，發現陳男透過臉書認識一名暱稱「穎穎」的女子，雙方加LINE聯繫後，每天噓寒問暖、培養感情，甚至互稱「老公」、「老婆」，逐步取得信任。對方隨後佯稱已匯款港幣40萬元至陳男帳戶，作為未來來台共同生活的費用。

不久後，詐騙集團再假冒「金管局王專員」，以需開通外幣帳戶功能為由，誘騙陳男於11月底前往超商，以店到店方式寄送個人金融卡。12月11日當天，詐騙集團再度指示陳男到銀行提領53萬2000元現金，陳男不疑有他，依指示前往辦理。

經警方進一步查證，發現陳男帳戶已遭人在香港提領，實際損失金額約新台幣23萬元。警方研判此為典型「假交友、真詐財」詐騙手法，經耐心說明後，陳男終於驚覺受騙，當場取消提款並註銷金融卡，成功保住大筆款項。