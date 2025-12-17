聽新聞
0:00 / 0:00
影／台東男掉網戀陷阱被詐23萬 欲再提53萬…警銀聯手及時阻詐
台東60歲陳姓男子誤信網路感情詐騙，險些再度遭詐騙集團騙走鉅額現金。所幸在銀行行員與派駐員警即時察覺異狀、耐心勸說下，成功攔阻提款，保住新台幣53萬2000元，避免損失進一步擴大。
警方指出，日前下午2點多，陳男前往台灣銀行台東分行欲提領53萬2000元，並表示款項將帶回蘭嶼作為家用。由於陳男神情緊張、言行反覆，引起派駐該分行的保7總隊員警注意，隨即主動關懷詢問，並通報銀行相關人員共同了解情況。
在取得陳男同意後，警方與行員查看其手機LINE對話內容，發現陳男透過臉書認識一名暱稱「穎穎」的女子，雙方加LINE聯繫後，每天噓寒問暖、培養感情，甚至互稱「老公」、「老婆」，逐步取得信任。對方隨後佯稱已匯款港幣40萬元至陳男帳戶，作為未來來台共同生活的費用。
不久後，詐騙集團再假冒「金管局王專員」，以需開通外幣帳戶功能為由，誘騙陳男於11月底前往超商，以店到店方式寄送個人金融卡。12月11日當天，詐騙集團再度指示陳男到銀行提領53萬2000元現金，陳男不疑有他，依指示前往辦理。
經警方進一步查證，發現陳男帳戶已遭人在香港提領，實際損失金額約新台幣23萬元。警方研判此為典型「假交友、真詐財」詐騙手法，經耐心說明後，陳男終於驚覺受騙，當場取消提款並註銷金融卡，成功保住大筆款項。
警方呼籲，網路交友涉及金錢往來、帳戶操作或要求交付金融卡者，極可能為詐騙，民眾應提高警覺，立即撥打165反詐騙專線或向警方查證，以保障自身財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言