檢追太子集團金流破解手機對話 今提訊天旭核心財務主管

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，先前查出新加坡籍「大帳房」陳秀玲於案件爆發後，跨海指示天旭財務主管陳麗珊、尼爾總經理林揚茂、財務主管鄭巧枚進行資金移轉，檢方依組織、洗錢罪聲押禁見3人獲准，專案小組還原扣押手機，發現陳麗珊是天旭人資長辜淑雯旗下倚重的核心幹部，今天提訊陳麗珊清查金流，訊後還押台北看守所。

檢調追查發現，太子集團主席陳志利用境外公司在台設立OBU帳戶，將贓款匯入天旭國際與尼爾公司從事洗錢，而天旭是太子在台成立最久的公司，陳麗珊是辜淑雯（在押）旗下「第一把手」，專門負責財務與金流對帳，是太子集團在台最資深的財會幹部，其他公司財會人員，都要向她請益相關作帳事宜。

辦案人員分析扣押收機，發現陳麗珊早在洗錢案爆發前，就對太子集團金流架構相當熟悉，洗錢案爆發後，更是聽從陳秀玲指示，在各公司之間進行資金轉匯，專案小組掌握關鍵對話紀錄，今提訊陳麗珊出庭。

檢方另查出，太子集團在台設有「現金流組織」，其中玄古管理顧問公司負責人王俊國，涉替該集團轉交現金流給天旭公司，疑用來支付遊艇保養維護費用、陸籍高階幹部來台開銷，檢警9日搜索約談王男到案，查扣1300萬台幣，還有人民幣、日圓、韓幣、披索等外幣，王男對金流來源交代不清，檢方向法院聲押禁見獲准。

台北地檢署追查太子集團洗錢案，今提訊在押的天旭財務主管陳麗珊（中）釐清金流。聯合報系資料照
太子集團 洗錢 財務

