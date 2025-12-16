傳日本旅客填寫入國登記表遭詐 移民署強調已全面清查
近日傳出有日本旅客入境台灣時，在機場掃描現場設置的QR Code填報入國登記表卻遭詐騙支付50美元（約新台幣1572元）。移民署今天發出聲明，基於安全考量，機場港口皆無設立宣導旗幟，移民署國境事務大隊也會在所屬各機場、港口確認現場所有TWAC連結QR Code的正確性；今天更進一步全面清查，絕無媒體所載有詐騙或付費網站之詐騙旗幟或QR Code情事。
移民署強調，自今年（2025）10月1日起，台灣正式推行的網路填寫入國登記表(TWAC，TAIWAN ARRIVAL CARD)完全免費，另所屬機場港口並無錯誤資訊，旅客如自行搜尋，請認明正確網址為「https://twac.immigration.gov.tw/」，倘旅客如有訊息提供或詢問，可透過電子信箱tia@immigration.gov.tw與該署國境事務大隊聯絡。
移民署說明，為宣導我國網路填寫TWAC網站之正確網址，移民署除製作宣導影片強調免付費資訊外，也透過該署新住民培力發展資訊網發布多國語言版識詐資訊擴大宣導；亦同步行文外交部領事事務局、桃園國際機場股份有限公司、交通部觀光署及各航空運輸業者，請相關機關及運輸業者協助宣導正確網址；該署國境事務大隊於各機場港口入境大廳也加強公告宣導外籍旅客至正確網站填寫TWAC。移民署提醒，新詐騙手法層出不窮，請外籍旅客務必至移民署官方網站進行填報，以免造成財產損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言