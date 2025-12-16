傳日本旅客填寫入國登記表遭詐 移民署強調已全面清查

近日傳出有日本旅客入境台灣時，在機場掃描現場設置的QR Code填報入國登記表卻遭詐騙支付50美元（約新台幣1572元）。移民署今天發出聲明，基於安全考量，機場港口皆無設立宣導旗幟，移民署國境事務大隊也會在所屬各機場、港口確認現場所有TWAC連結QR Code的正確性；今天更進一步全面清查，絕無媒體所載有詐騙或付費網站之詐騙旗幟或QR Code情事。

移民署強調，自今年（2025）10月1日起，台灣正式推行的網路填寫入國登記表(TWAC，TAIWAN ARRIVAL CARD)完全免費，另所屬機場港口並無錯誤資訊，旅客如自行搜尋，請認明正確網址為「https://twac.immigration.gov.tw/」，倘旅客如有訊息提供或詢問，可透過電子信箱tia@immigration.gov.tw與該署國境事務大隊聯絡。