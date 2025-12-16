傳日本旅客填寫入國登記表遭詐 移民署強調已全面清查

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導

近日傳出有日本旅客入境台灣時，在機場掃描現場設置的QR Code填報入國登記表卻遭詐騙支付50美元（約新台幣1572元）。移民署今天發出聲明，基於安全考量，機場港口皆無設立宣導旗幟，移民署國境事務大隊也會在所屬各機場、港口確認現場所有TWAC連結QR Code的正確性；今天更進一步全面清查，絕無媒體所載有詐騙或付費網站之詐騙旗幟或QR Code情事。

移民署強調，自今年（2025）10月1日起，台灣正式推行的網路填寫入國登記表(TWAC，TAIWAN ARRIVAL CARD)完全免費，另所屬機場港口並無錯誤資訊，旅客如自行搜尋，請認明正確網址為「https://twac.immigration.gov.tw/」，倘旅客如有訊息提供或詢問，可透過電子信箱tia@immigration.gov.tw與該署國境事務大隊聯絡。

移民署說明，為宣導我國網路填寫TWAC網站之正確網址，移民署除製作宣導影片強調免付費資訊外，也透過該署新住民培力發展資訊網發布多國語言版識詐資訊擴大宣導；亦同步行文外交部領事事務局、桃園國際機場股份有限公司、交通部觀光署及各航空運輸業者，請相關機關及運輸業者協助宣導正確網址；該署國境事務大隊於各機場港口入境大廳也加強公告宣導外籍旅客至正確網站填寫TWAC。移民署提醒，新詐騙手法層出不窮，請外籍旅客務必至移民署官方網站進行填報，以免造成財產損失。

近日傳出有日本旅客入境台灣時，在機場掃描QR Code填報入國登記表時遭詐騙50美元。移民署強調絕無此事，圖為桃機管制區內的警語。記者黃仲明/攝影
近日傳出有日本旅客入境台灣時，在機場掃描QR Code填報入國登記表時遭詐騙50美元。移民署強調絕無此事，圖為桃機管制區內的警語。記者黃仲明/攝影

移民署 機場 詐騙 觀光署

