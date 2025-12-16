外籍旅客掃QR Code遭詐？移民署籲認明正確網址

內政部移民署今天表示，媒體報導有日本旅客入境，掃描機場現場QR Code填報入國登記表遭詐騙，但國境事務大隊經常性確認QR Code正確性，無詐騙情事，提醒認明正確網址。

移民署晚間發布新聞稿表示，有媒體報導日本旅客入境台灣機場，掃描現場設置QR Code填報入國登記表時，遭詐騙支付50美元（約新台幣1572元）。

移民署說，國境事務大隊經常性於所屬各機場港口，確認現場所有入國登記表（TAIWAN ARRIVALCARD,TWAC）連結QR Code正確性，並於今天再次全面清查，無報導所載有詐騙或付費網站詐騙旗幟或QR Code情事。事實上，安全考量，機場港口都無設立宣導旗幟。

移民署表示，今年10月起台灣推行網路填寫入國登記表完全免費，旅客如果有訊息提供或詢問，可透過電子信箱tia@immigration. gov.tw聯絡移民署，移民署所屬機場港口無錯誤資訊，但旅客如果自行搜尋，的確有誤觸詐騙網站可能性，應認明正確網址https://twac.immigration.gov.tw/。

移民署說，除製作宣導影片強調免付費資訊，也透過新住民培力發展資訊網發布多國語言版識詐資訊，擴大宣導網路填寫TWAC網站正確網址，並同步行文外交部領事事務局、桃園國際機場股份有限公司、交通部觀光署及各航空運輸業者協助宣導；國境事務大隊於各機場港口入境大廳也加強公告宣導，提醒外籍旅客務必到移民署官方網站填報，以免造成財產損失。