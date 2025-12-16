快訊

悲劇！北市公車停讓行人再起步 碰撞女騎士捲入車底亡

賓士男酒駕撞死女清潔員…南檢聲押 警加強巡邏防其鹽酥鴨店面被砸

明天清晨低溫11度！這日東北季風緊接而來 台北馬周末開跑水氣增

外籍旅客掃QR Code遭詐？移民署籲認明正確網址

中央社／ 桃園機場16日電

內政部移民署今天表示，媒體報導有日本旅客入境，掃描機場現場QR Code填報入國登記表遭詐騙，但國境事務大隊經常性確認QR Code正確性，無詐騙情事，提醒認明正確網址。

移民署晚間發布新聞稿表示，有媒體報導日本旅客入境台灣機場，掃描現場設置QR Code填報入國登記表時，遭詐騙支付50美元（約新台幣1572元）。

移民署說，國境事務大隊經常性於所屬各機場港口，確認現場所有入國登記表（TAIWAN ARRIVALCARD,TWAC）連結QR Code正確性，並於今天再次全面清查，無報導所載有詐騙或付費網站詐騙旗幟或QR Code情事。事實上，安全考量，機場港口都無設立宣導旗幟。

移民署表示，今年10月起台灣推行網路填寫入國登記表完全免費，旅客如果有訊息提供或詢問，可透過電子信箱tia@immigration. gov.tw聯絡移民署，移民署所屬機場港口無錯誤資訊，但旅客如果自行搜尋，的確有誤觸詐騙網站可能性，應認明正確網址https://twac.immigration.gov.tw/

移民署說，除製作宣導影片強調免付費資訊，也透過新住民培力發展資訊網發布多國語言版識詐資訊，擴大宣導網路填寫TWAC網站正確網址，並同步行文外交部領事事務局、桃園國際機場股份有限公司、交通部觀光署及各航空運輸業者協助宣導；國境事務大隊於各機場港口入境大廳也加強公告宣導，提醒外籍旅客務必到移民署官方網站填報，以免造成財產損失。

移民署 機場 詐騙

延伸閱讀

觀光變打工！金門2工地揪出13陸客 泥作日薪500人民幣

影／賣淫集團成家族事業旗下15妓 子女至泰選妃安排入台住家裡

網傳「遠距關懷專員」招募 移民署急澄清：非官方訊息勿受騙

政務官親屬赴陸探親改三親等形同限縮 移民署：保護公務員人身安全

相關新聞

傳日本旅客填寫入國登記表遭詐 移民署強調已全面清查

近日傳出有日本旅客入境台灣時，在機場掃描現場設置的QR Code填報入國登記表卻遭詐騙支付50美元（約新台幣1500元）...

「手雷射醫師」自稱聯合國法官徵女會計 騙提款卡盜領1萬被逮

台北市廖姓男子涉嫌宣稱自創「手雷射」療法，收治病患詐騙，因藥事法等罪被判決應執行4年9月徒刑發布通緝，又涉自稱聯合國國際...

影／反詐有創意 潭北派出所門口紅磚壁爐和聖誕樹藏玄機

台中市大雅警分局潭北派出所門口裝置藝術搭配聖誕氣氛吸引民眾注意，警方邀在地企業和弘文中學的學生一起完成，警方結合「反詐欺...

出金900元釣男子上鉤...面交20萬元投資還要領47萬元加碼 家人報警攔阻

新北市周姓男子在臉書看到假投資廣告，加入詐騙集團成立的群組並投資股票，「獲利」900元並真的拿到錢。後來獲利增加，想再出...

台中女陷加密貨幣詐騙 向人頭戶索償388.5萬 法官判只需賠2％理由曝

台中市黃姓女子去年初誤信加密貨幣投資騙局，先匯款8萬5000元到歹徒指定的帳戶內，隨後又面交380萬元給歹徒，後續要出金...

超過4000人LINE社群恐淪詐騙公布欄 北市教育局出招反制

北市教育局LINE社群成員不開放留言，卻有人半夜傳「佛系股票群」、「免代購費」等訊息，議員直呼半夜只剩詐騙集團在「上班」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。