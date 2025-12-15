網傳長輩春節補助1.2萬假消息 永和警通報下架

快訊

中央社／ 新北15日電

近日網路流傳影片宣稱長輩可領取1萬2000元春節補助，新北市永和警分局指出，查證為不實消息，已向社群平台及數發部通報下架，並與區公所合作啟動檢舉機制，避免長者受騙。

新北市警察局永和分局今天發布訊息指出，近日接獲里長及區公所反映，許多長輩在YouTube等網路平台，看到以「台灣12月隱藏福利曝光」、「完成這步立刻入帳」為標題的AI影片，內容宣稱「2026年春節特別慰問金」、「年度物價聯動補助」等，提及銀髮族可領取「最高1萬2000元春節長者綜合性生活補助」，讓長輩信以為真，差點受騙。

永和分局及永和區公所查證後，強調影片所稱長者可領取1萬2千元春節補助等內容均屬虛構訊息，迄今並無任何中央或地方機關發布相關補助公告，請民眾勿信、勿轉傳；永和分局也已向社群平台及數發部「網路詐騙通報查詢網」APP通報此網址下架，將持續偵蒐追查。

永和分局指出，為防堵詐騙訊息擴散，分局長蔣叔君與永和區公所區長周慶珍共同建立防堵機制，由里長協助通報網路詐騙訊息，再由警方檢舉通報下架，降低長者受害風險；目前接獲逾10件不實訊息通報，已成功檢舉下架2個影片與網站。

永和分局呼籲，詐騙集團常以「填寫個資」、「加LINE聯繫」、「帳戶認證」等話術誘導民眾，後續再以各種名目要求匯款，甚至派車手到府收取所謂「保證金」，民眾如遇疑似詐騙網站或廣告，可撥打165專線查證，勿輕信網路假消息。

永和 詐騙集團

相關新聞

「手雷射醫師」自稱聯合國法官徵女會計 騙提款卡盜領1萬被逮

台北市廖姓男子涉嫌宣稱自創「手雷射」療法，收治病患詐騙，因藥事法等罪被判決應執行4年9月徒刑發布通緝，又涉自稱聯合國國際...

影／反詐有創意 潭北派出所門口紅磚壁爐和聖誕樹藏玄機

台中市大雅警分局潭北派出所門口裝置藝術搭配聖誕氣氛吸引民眾注意，警方邀在地企業和弘文中學的學生一起完成，警方結合「反詐欺...

出金900元釣男子上鉤...面交20萬元投資還要領47萬元加碼 家人報警攔阻

新北市周姓男子在臉書看到假投資廣告，加入詐騙集團成立的群組並投資股票，「獲利」900元並真的拿到錢。後來獲利增加，想再出...

台中女陷加密貨幣詐騙 向人頭戶索償388.5萬 法官判只需賠2％理由曝

台中市黃姓女子去年初誤信加密貨幣投資騙局，先匯款8萬5000元到歹徒指定的帳戶內，隨後又面交380萬元給歹徒，後續要出金...

超過4000人LINE社群恐淪詐騙公布欄 北市教育局出招反制

北市教育局LINE社群成員不開放留言，卻有人半夜傳「佛系股票群」、「免代購費」等訊息，議員直呼半夜只剩詐騙集團在「上班」...

太囂張！ 「1折棒球手套」詐騙集團狠酸被害人 更嗆政府：X菊還活著嗎

Threads社群平台近來頻傳購物詐騙，甚至有詐騙集團冒用彰化鹿港一家知名體育用品店，在Threads宣稱棒球手套1折賣...

