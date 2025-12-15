網傳長輩春節補助1.2萬假消息 永和警通報下架

近日網路流傳影片宣稱長輩可領取1萬2000元春節補助，新北市永和警分局指出，查證為不實消息，已向社群平台及數發部通報下架，並與區公所合作啟動檢舉機制，避免長者受騙。

新北市警察局永和分局今天發布訊息指出，近日接獲里長及區公所反映，許多長輩在YouTube等網路平台，看到以「台灣12月隱藏福利曝光」、「完成這步立刻入帳」為標題的AI影片，內容宣稱「2026年春節特別慰問金」、「年度物價聯動補助」等，提及銀髮族可領取「最高1萬2000元春節長者綜合性生活補助」，讓長輩信以為真，差點受騙。

永和分局及永和區公所查證後，強調影片所稱長者可領取1萬2千元春節補助等內容均屬虛構訊息，迄今並無任何中央或地方機關發布相關補助公告，請民眾勿信、勿轉傳；永和分局也已向社群平台及數發部「網路詐騙通報查詢網」APP通報此網址下架，將持續偵蒐追查。

永和分局指出，為防堵詐騙訊息擴散，分局長蔣叔君與永和區公所區長周慶珍共同建立防堵機制，由里長協助通報網路詐騙訊息，再由警方檢舉通報下架，降低長者受害風險；目前接獲逾10件不實訊息通報，已成功檢舉下架2個影片與網站。

永和分局呼籲，詐騙集團常以「填寫個資」、「加LINE聯繫」、「帳戶認證」等話術誘導民眾，後續再以各種名目要求匯款，甚至派車手到府收取所謂「保證金」，民眾如遇疑似詐騙網站或廣告，可撥打165專線查證，勿輕信網路假消息。