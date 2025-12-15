快訊

「手雷射醫師」自稱聯合國法官徵女會計 騙提款卡盜領1萬被逮

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台北市廖姓男子涉嫌宣稱自創「手雷射」療法，收治病患詐騙，因藥事法等罪被判決應執行4年9月徒刑發布通緝，又涉自稱聯合國國際法庭法官醫師，以徵求會計人員，向一名女子騙走提款卡，今凌晨盜領1萬元時被員警盤查逮捕，依詐欺罪移送並解送歸案。

警方調查，56歲廖姓男子曾被控在北市信義區住處經營「路加堂」診療室，宣稱可用「手雷射」、氣功療法等治療，並販售「綠色奇蹟液」，向病患收取高額費用；因藥事法等罪被判應執行4年9月，未入監服刑，2022年被台北地檢署發布通緝。

廖今凌晨0時許前往忠孝東路5段某超商，持提款卡操作ATM提領1萬元，信義警分局五分埔派出所員警巡經，發現他頭戴鴨舌帽形跡可疑，上前盤查，他拒絕表明身分，稱是聯合國國際法庭法官，受聯合國保護，身分保密。

他持手機出示偽造的聯合國證件照，警方依姓名查出是通緝犯，當場逮捕，搜出現金1萬元及提款卡2張，聯繫2張提款卡所有人的一名女子，通知說明，查出廖自稱聯合國國際法庭法官及醫師，宣稱徵求會計，以相關費用為由向該女騙取提款卡盜領。

他否認行騙，稱是提領國際法官的辦公及雜支費用，警詢後解送，清查有無其他被害人。

台北市廖姓男子（左）涉嫌自稱聯合國國際法庭法官，以徵求會計人員，向一名女子騙走提款卡，今凌晨盜領1萬元時被員警盤查逮捕。記者李奕昕／翻攝
台北市廖姓男子（左）涉嫌自稱聯合國國際法庭法官，以徵求會計人員，向一名女子騙走提款卡，今凌晨盜領1萬元時被員警盤查逮捕。記者李奕昕／翻攝

