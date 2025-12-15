遭通緝假神醫提領詐款 北市警依現行犯逮捕送辦

快訊

中央社／ 台北15日電

因藥事法遭北檢通緝的56歲廖男今天凌晨在超商提款，警方見其形跡可疑進行盤查，他佯稱任職於聯合國國際法庭，卻遭警方查出假冒醫師及國際法官騙財，依詐欺車手現行犯送辦。

台北市警察局信義分局五分埔派出所員警今日凌晨0時許執行防制ATM詐騙車手勤務時，巡經忠孝東路五段某間超商時，發現一名頭戴鴨舌帽男子正在操作ATM提款機且形跡可疑，隨即上前盤查。

男子在盤查過程中拒絕表明身分，並佯稱其任職於聯合國國際法庭；但經警方比對警政系統後確認，其為因違反藥事法遭台北地檢署發布的通緝犯廖姓男子。

據了解，廖男多年前曾誆稱自己是神醫，並和教職妻子製販偽藥遭法辦；他於民國111年因違反藥事法遭通緝後逃亡迄今，四處躲藏期間仍假冒成醫師及國際法官身分詐騙病患取財。

警方隨後聯繫廖男所持提款卡的所有人，被害婦人稱是帶兒子向廖男治病才認識，並交付提款卡給廖男；警方當場於廖男身上查獲提領贓款新台幣1萬元及2張金融卡。

全案詢後將廖男依詐欺提領車手現行犯及藥事法通緝案移送北檢偵辦。

信義分局呼籲，詐騙集團常假冒醫師、司法或國際機構人員取信民眾，誘使交付金融卡提領款項。民眾切勿提供帳戶或代為提款，如有疑慮請立即撥打165反詐騙專線或110查證。

