影／反詐有創意 潭北派出所門口紅磚壁爐和聖誕樹藏玄機
台中市大雅警分局潭北派出所門口裝置藝術搭配聖誕氣氛吸引民眾注意，警方邀在地企業和弘文中學的學生一起完成，警方結合「反詐欺」與「反毒」宣導， 靠近仔細看，才發現紅磚壁爐和聖誕樹上「暗藏玄機」。
潭北派出所員警結合「反詐欺」與「反毒」宣導，將詐騙「穩賺不賠」、「投資獲利」詐騙話術，都貼在煙囪磚牆上，象徵詐騙就像這堵牆，一不小心就像裝置上聖誕老公公，「栽進去」就出不來了。
大雅分局還與轄內「弘文中學春暉社」學生發揮創意，和在地熱心的「天朗企業」及「天躍燈飾公司」霸氣贊助燈飾材料。學生們課餘時間，親手製作各種宣導標語裝飾，旁邊耶誕樹掛滿寫著「酒」、「毒」、「詐」的小吊卡，夜晚LED燈海的閃爍下，成為潭子街頭亮眼的「打卡熱點」，「反詐」創意佈置即日起展出到明年1月1日。
