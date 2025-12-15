快訊

北市清潔隊員「1對3」殺2人 辯國民法官開庭在睡覺仍判24年定讞

判決書855頁…黎智英勾結外國勢力等3罪全部成立 判刑日待訂

任我政務顧問 陸宣布制裁日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂

影／反詐有創意 潭北派出所門口紅磚壁爐和聖誕樹藏玄機

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大雅警分局潭北派出所門口裝置藝術搭配聖誕氣氛吸引民眾注意，警方邀在地企業和弘文中學的學生一起完成，警方結合「反詐欺」與「反毒」宣導， 靠近仔細看，才發現紅磚壁爐和聖誕樹上「暗藏玄機」。

潭北派出所員警結合「反詐欺」與「反毒」宣導，將詐騙「穩賺不賠」、「投資獲利」詐騙話術，都貼在煙囪磚牆上，象徵詐騙就像這堵牆，一不小心就像裝置上聖誕老公公，「栽進去」就出不來了。

大雅分局還與轄內「弘文中學春暉社」學生發揮創意，和在地熱心的「天朗企業」及「天躍燈飾公司」霸氣贊助燈飾材料。學生們課餘時間，親手製作各種宣導標語裝飾，旁邊耶誕樹掛滿寫著「酒」、「毒」、「詐」的小吊卡，夜晚LED燈海的閃爍下，成為潭子街頭亮眼的「打卡熱點」，「反詐」創意佈置即日起展出到明年1月1日。

台中市大雅警分局潭北派出所警員結合了「反詐欺」與「反毒」宣導，在地企業和弘文中學的學生一起完成派出所門口的創意裝置。圖／警方提供
台中市大雅警分局潭北派出所警員結合了「反詐欺」與「反毒」宣導，在地企業和弘文中學的學生一起完成派出所門口的創意裝置。圖／警方提供
台中市大雅警分局潭北派出所警員結合了「反詐欺」與「反毒」宣導，在地企業和弘文中學的學生一起完成派出所門口的創意裝置。圖／警方提供
台中市大雅警分局潭北派出所警員結合了「反詐欺」與「反毒」宣導，在地企業和弘文中學的學生一起完成派出所門口的創意裝置。圖／警方提供
台中市大雅警分局潭北派出所警員結合了「反詐欺」與「反毒」宣導，在地企業和弘文中學的學生一起完成派出所門口的創意裝置。圖／警方提供
台中市大雅警分局潭北派出所警員結合了「反詐欺」與「反毒」宣導，在地企業和弘文中學的學生一起完成派出所門口的創意裝置。圖／警方提供

詐騙 反毒

延伸閱讀

彰化縣立美術館前10公尺高耶誕樹點燈 繽紛夢幻到明年3月

超美「粉紅聖誕樹」！2025台東聖誕樹點燈 傳遞愛與希望

影／豐原葫蘆墩圳主燈飛天馬試點燈 東勢聖誕樹會下雪

證券商反詐再升級／防投資詐騙 績優生開解方

相關新聞

影／反詐有創意 潭北派出所門口紅磚壁爐和聖誕樹藏玄機

台中市大雅警分局潭北派出所門口裝置藝術搭配聖誕氣氛吸引民眾注意，警方邀在地企業和弘文中學的學生一起完成，警方結合「反詐欺...

出金900元釣男子上鉤...面交20萬元投資還要領47萬元加碼 家人報警攔阻

新北市周姓男子在臉書看到假投資廣告，加入詐騙集團成立的群組並投資股票，「獲利」900元並真的拿到錢。後來獲利增加，想再出...

台中女陷加密貨幣詐騙 向人頭戶索償388.5萬 法官判只需賠2％理由曝

台中市黃姓女子去年初誤信加密貨幣投資騙局，先匯款8萬5000元到歹徒指定的帳戶內，隨後又面交380萬元給歹徒，後續要出金...

超過4000人LINE社群恐淪詐騙公布欄 北市教育局出招反制

北市教育局LINE社群成員不開放留言，卻有人半夜傳「佛系股票群」、「免代購費」等訊息，議員直呼半夜只剩詐騙集團在「上班」...

太囂張！ 「1折棒球手套」詐騙集團狠酸被害人 更嗆政府：X菊還活著嗎

Threads社群平台近來頻傳購物詐騙，甚至有詐騙集團冒用彰化鹿港一家知名體育用品店，在Threads宣稱棒球手套1折賣...

堅持為老家做裝潢…台中婦提領百萬險遭詐財 警民合力攔阻

台中黃姓婦人日前被詐團慫恿投資，到郵局要提領大筆現金。行員關心提問，她堅稱要裝潢，還稱「我抱著100多萬現金睡覺行不行？...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。