快訊

蕭敬騰岳父病逝享壽75歲 Summer證實慟喊：我很想他

遠東SOGO敦化館熄燈！第一代貴婦百貨走入歷史 老主顧不捨送別

聽新聞
0:00 / 0:00

出金900元釣男子上鉤...面交20萬元投資還要領47萬元加碼 家人報警攔阻

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市周姓男子在臉書看到假投資廣告，加入詐騙集團成立的群組並投資股票，「獲利」900元並真的拿到錢。後來獲利增加，想再出金2萬8000元時，被詐團話術欺騙，面交20萬元加碼投資，為成功出金越陷越深，後來又到農會要領出47萬元，員警獲報勸阻，並逮住丁姓女車手，保住他的錢。

新北市瑞芳警分局今天表示，50多歲周男今年10月6日在臉書接觸到假投資廣告，加入「自得其樂」投資群組，群組成員不斷分享獲利截圖與投資心得，他因此心動，10月31日下載「萬通Plus」App開始操作股票投資。

警方說，周男有獲利要求出金，詐騙集團以現金存款方式，把900元匯入周男帳戶，讓周男更加深信買股票真的有賺到錢。周男見獲利越來越多，申請出金2萬8000元時，但客服人員指他「帳戶金額不足」，無法馬上出金，反要求他補繳25萬元才能繼續操作，保證補款後即可正常出金。

詐團成員表示，會派女性專員和他碰面，面交股款交割。12月7日詐團成員致電周男，確認穿著，晚間6時許在基隆暖暖區一家超商內，自稱投資公司客服的女子現身，從周男手中取走25萬股款，外加20元手續費。

詐騙集團得手後，發現周男仍未察覺被騙，要求他再加碼投資47萬1500元。周男因為認為透過ATM領錢金額受限，決定到平溪區農會臨櫃提領45萬元。農會人員覺得異常，通知家屬報案。

瑞芳警分局十分派出所、平溪派出所及偵查隊成立專案小組，勸說周男配合誘捕嫌犯。昨天下午在暖暖的超商埋伏守候，逮捕前來取錢的30多歲丁姓女子，以及她帶來的投資公司合約書、工作證等證物，帶回調查後力依詐欺等罪嫌移送檢方偵辦。

警方指出，近來假投資詐騙常以「小額出金測試信任」、「客服專人面交」等手法，讓被害人一步步掉入陷阱，等察覺時往往已損失慘重。呼籲民眾切勿輕信網路投資群組與不明App，凡要求補款、面交現金者，幾可確定為詐騙，務必立即停止交易並撥打165反詐騙專線查證。

周男誤信假投資廣告，被詐團成員話術欺騙，面交20萬元後又想加碼，到農會要領出47萬元時，員警勸阻，並逮住丁姓女車手，保住他的錢。記者邱瑞杰／翻攝
周男誤信假投資廣告，被詐團成員話術欺騙，面交20萬元後又想加碼，到農會要領出47萬元時，員警勸阻，並逮住丁姓女車手，保住他的錢。記者邱瑞杰／翻攝
周男誤信假投資廣告，被詐團成員話術欺騙，面交20萬元後又想加碼，到農會要領出47萬元時，員警勸阻，並逮住丁姓女車手，保住他的錢。記者邱瑞杰／翻攝
周男誤信假投資廣告，被詐團成員話術欺騙，面交20萬元後又想加碼，到農會要領出47萬元時，員警勸阻，並逮住丁姓女車手，保住他的錢。記者邱瑞杰／翻攝
周男誤信假投資廣告，被詐團成員話術欺騙，面交20萬元後又想加碼，到農會要領出47萬元時，員警勸阻，並逮住丁姓女車手，保住他的錢。記者邱瑞杰／翻攝
周男誤信假投資廣告，被詐團成員話術欺騙，面交20萬元後又想加碼，到農會要領出47萬元時，員警勸阻，並逮住丁姓女車手，保住他的錢。記者邱瑞杰／翻攝

詐騙集團 詐團

延伸閱讀

火速拔官！馬防部爆「租帳戶」當詐團人頭 指揮官劉慎謨遭調職

桃園婦人要解定存千萬元投資虛擬幣 警點醒網友是詐團

詐團專攻臉書 被害女被騙「求助臉書」竟再遭假律師剝皮

男子快被雇主辭退…急上網找工作遇上詐團 害4人損失163萬

相關新聞

出金900元釣男子上鉤...面交20萬元投資還要領47萬元加碼 家人報警攔阻

新北市周姓男子在臉書看到假投資廣告，加入詐騙集團成立的群組並投資股票，「獲利」900元並真的拿到錢。後來獲利增加，想再出...

台中女陷加密貨幣詐騙 向人頭戶索償388.5萬 法官判只需賠2％理由曝

台中市黃姓女子去年初誤信加密貨幣投資騙局，先匯款8萬5000元到歹徒指定的帳戶內，隨後又面交380萬元給歹徒，後續要出金...

超過4000人LINE社群恐淪詐騙公布欄 北市教育局出招反制

北市教育局LINE社群成員不開放留言，卻有人半夜傳「佛系股票群」、「免代購費」等訊息，議員直呼半夜只剩詐騙集團在「上班」...

太囂張！ 「1折棒球手套」詐騙集團狠酸被害人 更嗆政府：X菊還活著嗎

Threads社群平台近來頻傳購物詐騙，甚至有詐騙集團冒用彰化鹿港一家知名體育用品店，在Threads宣稱棒球手套1折賣...

堅持為老家做裝潢…台中婦提領百萬險遭詐財 警民合力攔阻

台中黃姓婦人日前被詐團慫恿投資，到郵局要提領大筆現金。行員關心提問，她堅稱要裝潢，還稱「我抱著100多萬現金睡覺行不行？...

申請葡萄牙銀行歐元帳戶詐騙逾6千萬元 美國留學女栽了

簡姓女子經營公司需要貸款，提供她與公司的相關文件向葡萄牙某銀行申辦歐元帳戶，及國內某銀行網路金鑰，交給詐欺集團「美化帳戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。