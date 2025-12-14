出金900元釣男子上鉤...面交20萬元投資還要領47萬元加碼 家人報警攔阻

新北市周姓男子在臉書看到假投資廣告，加入詐騙集團成立的群組並投資股票，「獲利」900元並真的拿到錢。後來獲利增加，想再出金2萬8000元時，被詐團話術欺騙，面交20萬元加碼投資，為成功出金越陷越深，後來又到農會要領出47萬元，員警獲報勸阻，並逮住丁姓女車手，保住他的錢。

新北市瑞芳警分局今天表示，50多歲周男今年10月6日在臉書接觸到假投資廣告，加入「自得其樂」投資群組，群組成員不斷分享獲利截圖與投資心得，他因此心動，10月31日下載「萬通Plus」App開始操作股票投資。

警方說，周男有獲利要求出金，詐騙集團以現金存款方式，把900元匯入周男帳戶，讓周男更加深信買股票真的有賺到錢。周男見獲利越來越多，申請出金2萬8000元時，但客服人員指他「帳戶金額不足」，無法馬上出金，反要求他補繳25萬元才能繼續操作，保證補款後即可正常出金。

詐團成員表示，會派女性專員和他碰面，面交股款交割。12月7日詐團成員致電周男，確認穿著，晚間6時許在基隆暖暖區一家超商內，自稱投資公司客服的女子現身，從周男手中取走25萬股款，外加20元手續費。

詐騙集團得手後，發現周男仍未察覺被騙，要求他再加碼投資47萬1500元。周男因為認為透過ATM領錢金額受限，決定到平溪區農會臨櫃提領45萬元。農會人員覺得異常，通知家屬報案。

瑞芳警分局十分派出所、平溪派出所及偵查隊成立專案小組，勸說周男配合誘捕嫌犯。昨天下午在暖暖的超商埋伏守候，逮捕前來取錢的30多歲丁姓女子，以及她帶來的投資公司合約書、工作證等證物，帶回調查後力依詐欺等罪嫌移送檢方偵辦。