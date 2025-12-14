假線上申貸騙存摺及5萬代辦費 台中警銀聯手阻詐

台中陳姓男子有貸款需求，日前在網路搜尋「線上申辦貸款」，遭詐騙集團誆稱可協助提高額度，要求提供存摺及5萬代辦費，陳男到銀行匯款時行員發現有異通報，員警到場成功阻詐。

台中市警察局太平分局今天表示，太平派出所10日中午12時多，接獲轄內玉山銀行太平分行行員報案稱，有男子欲轉帳至不明帳戶疑遭詐騙，請警方前往協助。

經員警到場了解，30多歲陳男因有貸款需求，日前在網路上搜尋「線上申辦貸款」等關鍵字，發現有公司網頁聲稱可提供線上貸款，對方並表示須提供身分證、存摺資料並匯款新台幣5萬元代辦手續費，即可協助提高貸款額度。

陳男因提款卡遺失，便到銀行欲臨櫃辦理匯款，經行員察覺有異通報，經員警到場說明類似詐騙手法，並提醒交付存摺資料可能成為詐團人頭帳戶，讓陳男立即取消匯款，避免進一步造成損失。