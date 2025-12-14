快訊

共軍戰機雷達照射「如槍口抵太陽穴」 自衛隊官員：若是美軍早反擊了

在家就能完成！最給力的運動清單幫助你燃燒脂肪、增強肌力

斗南公路兩車對撞車禍 小貨車斷頭2亡、2傷 驚悚過程全曝光

台中女陷加密貨幣詐騙 向人頭戶索償388.5萬 法官判只需賠2％理由曝

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓女子去年初誤信加密貨幣投資騙局，先匯款8萬5000元到歹徒指定的帳戶內，隨後又面交380萬元給歹徒，後續要出金時，才發現被騙報警，檢警查出轉帳的人頭帳戶是由蔡姓女子所提供，贓款匯入蔡女帳戶後，蔡女再購買泰達幣轉入歹徒的電子錢包，獲利1萬7000元，黃女向蔡女求償388萬5000元，一審認定，黃女面交380萬元給歹徒，無證據證明蔡女參與，判蔡女只需賠8萬5000元，約占求償金額的2％，可上訴。

判決指出，綽號「秦幣」等人組成的詐騙集團在去年3月間，與台中市黃姓女子聯繫，以投資加密貨幣為話術，騙到黃女在同年2月3日、4日分別匯款4萬元、4萬5000元，到歹徒指定的銀行帳戶內，黃女後續又再依歹徒指示，面交350萬元，後續因無法出金，才知上當。

檢警查出，黃女轉入的帳戶是由蔡姓女子所提供，該帳戶另外有其他詐騙被害人也匯入贓款，蔡女在被害人匯入贓款後，再將贓款購買泰達幣後，轉入歹徒指定的電子錢包內，蔡女以此獲得1萬7000元的酬勞，涉犯洗錢罪遭起訴。

刑事部分，一、二審都判蔡女1年徒刑、併科罰金12萬元，民事部分，黃女提出損害賠償告訴，向蔡女求償388萬5000元。

一審指出，此案刑事部分已認定，蔡女提供銀行帳戶給詐騙集團後，被害人將8萬5000元匯入蔡女帳戶內，蔡女因此獲利1萬7000元，不過依照台灣高等法院台南分院112年度金簡易字第108號民事判決意旨，行為人縱使為同一詐欺集團的成員，若非首腦角色，成員僅需對各自參與的不法行為分擔責任，不能只因是同一詐欺集團成員，即認定該名成員，需對該集團的全部不法行為負責。

一審審認，有關黃女面交380萬元給歹徒而被騙部分，無證據證明蔡女有參與分工，難認黃女面交380萬元給歹徒，與蔡女提供帳戶給詐騙集團行騙之間，有何因果關係，判蔡女需賠8萬5000元，仍可上訴。

台中市黃姓女子去年初誤信詐騙集團，損失388萬餘元，黃女向提供人頭戶的蔡姓女子索償，台中地院判蔡女需賠8萬5000元。圖／本報資料照片
台中市黃姓女子去年初誤信詐騙集團，損失388萬餘元，黃女向提供人頭戶的蔡姓女子索償，台中地院判蔡女需賠8萬5000元。圖／本報資料照片

帳戶 詐騙集團 贓款

延伸閱讀

網路廣告稱可投資批發「保證獲利」 刑事局：常見詐騙手法

日圓套利反轉？加密貨幣第一波遭血洗

台中毒蟲闖泳池對孩童扣扳機…議員批市府蓋牌 警局：保護兒少

秘魯總統參選人遇槍擊受傷 反擊歹徒成功脫險

相關新聞

台中女陷加密貨幣詐騙 向人頭戶索償388.5萬 法官判只需賠2％理由曝

台中市黃姓女子去年初誤信加密貨幣投資騙局，先匯款8萬5000元到歹徒指定的帳戶內，隨後又面交380萬元給歹徒，後續要出金...

超過4000人LINE社群恐淪詐騙公布欄 北市教育局出招反制

北市教育局LINE社群成員不開放留言，卻有人半夜傳「佛系股票群」、「免代購費」等訊息，議員直呼半夜只剩詐騙集團在「上班」...

太囂張！ 「1折棒球手套」詐騙集團狠酸被害人 更嗆政府：X菊還活著嗎

Threads社群平台近來頻傳購物詐騙，甚至有詐騙集團冒用彰化鹿港一家知名體育用品店，在Threads宣稱棒球手套1折賣...

堅持為老家做裝潢…台中婦提領百萬險遭詐財 警民合力攔阻

台中黃姓婦人日前被詐團慫恿投資，到郵局要提領大筆現金。行員關心提問，她堅稱要裝潢，還稱「我抱著100多萬現金睡覺行不行？...

申請葡萄牙銀行歐元帳戶詐騙逾6千萬元 美國留學女栽了

簡姓女子經營公司需要貸款，提供她與公司的相關文件向葡萄牙某銀行申辦歐元帳戶，及國內某銀行網路金鑰，交給詐欺集團「美化帳戶...

遭詐報警怕報復 竹市員警1招成功誘捕…車手喊冤：還沒收到錢

新竹市陳姓男子遭假投資詐騙，報警後擔心詐團報復，警方提供員警租屋處作為面交點，成功誘捕2名車手，其中1名香港籍嫌犯竟稱「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。