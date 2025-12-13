網路廣告稱可投資批發「保證獲利」 刑事局：常見詐騙手法

快訊

中央社／ 台北13日電

<a href='/search/tagging/2/刑事局' rel='刑事局' data-rel='/2/244786' class='tag'><strong>刑事局</strong></a>表示，近期投資批發<a href='/search/tagging/2/詐騙' rel='詐騙' data-rel='/2/109479' class='tag'><strong>詐騙</strong></a>的網路<a href='/search/tagging/2/廣告' rel='廣告' data-rel='/2/127644' class='tag'><strong>廣告</strong></a>常見，歹徒以保證獲利、只需支付成本金等為誘因，邀民眾加入陌生<a href='/search/tagging/2/LINE' rel='LINE' data-rel='/2/103263' class='tag'><strong>LINE</strong></a>群組，進而騙取民眾金錢及個人資料。示意圖／AI生成
刑事局今天表示，近期投資批發詐騙的網路廣告常見，歹徒以保證獲利、只需支付成本金等為誘因，邀民眾加入陌生LINE群組，進而騙取民眾金錢及個人資料。

刑事局發布新聞資料表示，住北部的鍾姓女子11月在臉書（Facebook）看到商品銷售兼投資的網路廣告，好奇點入連結，後續被要求與陌生網友私加LINE。

警方說，對方邀鍾姓女子加入以投資為號召的LINE群組，並稱加入後需回傳姓名、電話、住址、銀行帳戶等個人資料，歹徒再假冒投資客服人員說明批發投資的作業方式。

警方表示，詐騙集團還提供網站連結，要鍾姓女子申請帳號就能選擇批發商品投資，對方還稱選定商品且支付成本金就可賺利潤。

鍾姓女子向警方表示，依對方指示陸續匯款4筆成本金，共新台幣3萬餘元，期間還收到5000元利潤回饋金，讓鍾女以為投資就有穩定收入。

警方說，鍾姓女子後續想提領回饋金時，卻突然無法登入帳號，經反映後被要求加入假客服LINE帳號，假客服要求須支付額外費用才能解鎖，才驚覺遇詐騙，立即報警。

刑事局分析鍾姓女子遇到是投資批發詐騙手法，歹徒常用社群平台投放廣告，內容稱「批發投資、自動化收益、專人帶單」等話術吸引民眾，再以假網站操作與假客服帶投資，要求被害人支付成本金，

警方說，詐騙集團會先發小額利潤回饋，最後稱無法登入、需驗證、帳號異常為由，再度要求匯款，民眾發現帳號被封、無法領款、對方失聯才驚覺受騙。

刑事局表示，要求先匯款才能投資的網站皆有高風險，勿輕易提供銀行帳戶、身分證影本、銀行簡訊OTP碼等敏感資料的投資網站，遇詐騙應立即停止匯款，保留對話、匯款證明、網站截圖，撥165專線或報警處理。

超過4000人LINE社群恐淪詐騙公布欄 北市教育局出招反制

北市教育局LINE社群成員不開放留言，卻有人半夜傳「佛系股票群」、「免代購費」等訊息，議員直呼半夜只剩詐騙集團在「上班」...

太囂張！ 「1折棒球手套」詐騙集團狠酸被害人 更嗆政府：X菊還活著嗎

Threads社群平台近來頻傳購物詐騙，甚至有詐騙集團冒用彰化鹿港一家知名體育用品店，在Threads宣稱棒球手套1折賣...

堅持為老家做裝潢…台中婦提領百萬險遭詐財 警民合力攔阻

台中黃姓婦人日前被詐團慫恿投資，到郵局要提領大筆現金。行員關心提問，她堅稱要裝潢，還稱「我抱著100多萬現金睡覺行不行？...

申請葡萄牙銀行歐元帳戶詐騙逾6千萬元 美國留學女栽了

簡姓女子經營公司需要貸款，提供她與公司的相關文件向葡萄牙某銀行申辦歐元帳戶，及國內某銀行網路金鑰，交給詐欺集團「美化帳戶...

遭詐報警怕報復 竹市員警1招成功誘捕…車手喊冤：還沒收到錢

新竹市陳姓男子遭假投資詐騙，報警後擔心詐團報復，警方提供員警租屋處作為面交點，成功誘捕2名車手，其中1名香港籍嫌犯竟稱「...

網傳「遠距關懷專員」招募 移民署急澄清：非官方訊息勿受騙

近日網路出現以「移民署新住民服務中心」名義張貼的「遠距關懷專員招募」廣告，聲稱只要透過電話聊天即可輕鬆獲取報酬，移民署今...

