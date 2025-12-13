快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市教育局LINE社群成員不開放留言，卻有人半夜傳「佛系股票群」、「免代購費」等訊息，議員直呼半夜只剩詐騙集團在「上班」，官方平台恐淪詐騙公布欄。教育局回應，已導入LINE社群自動程式管理機制阻擋不當內容。

「臺北教育新聞」現有超過4100名成員，不乏教職人員、家長等關心教育議題的民眾，只要回答簡單問題即可入群；教育局平常會第一時間分享教育成果、學生成果、各校活動、天文館和動物園等最新資訊，社群也公告「本社群不開放留言、訊息、貼文」，仍有少數人不遵守公約。

曾有人半夜貼出「超佛系的股票群組」、「日本代購免代購費」等訊息，白天雖會被管理員刪除，類似情形持續發生。接獲陳情的議員侯漢廷說，深夜無管理員在線看守，導致疑似詐騙連結在具有公信力的平台上長時間曝光，形同市府「開大門」讓詐騙集團進來收割民眾信任，恐淪詐騙溫床。

侯漢廷認為，政府政令宣導性質多屬單向資訊，應使用封閉、安全的LINE官方帳號，但為節省推播簡訊費，改用免費但風險極高的LINE社群，反而替詐騙創造可趁之機。他要求，建立分級管理制度、強化審核機制並全面盤點退場，避免政府公信力遭濫用。

一名管理員坦言，先前半夜都要起來刪訊息，自從有了LINE社群自動程式管理機制，他先設定相關關鍵字，機器人就會24小時監測，自動阻擋如邀請入群、購物、換群組等不當內容，讓發文者想發都發不出來，類似訊息之後確實愈來愈少，但詐騙手法與時俱進，當出現新型手法，就得再設定新關鍵字去把關。

有成員說，有別於官方帳號要實名制，揭露自己的本名，社群可匿名加入，他的加入意願會比較高，但社群最多可有5000人，詐騙集團要騙人的確比較好亂槍打鳥。據他了解，新北教育局LINE社群也有類似問題。

教育局回應，針對深夜時段出現不當貼文，教育局已啟動多重防護措施，多次宣導提醒提高警覺、勿點選來源不明連結，更已導入LINE社群自動程式管理機制，啟用自動機器人阻擋不當內容，確保安全可信賴的社群互動環境。

教育局強調，持續強化社群管理，未來將衡酌不同社群平台特性、目標族群及使用趨勢，規畫行銷推廣措施，提供民眾即時、有效的教育資訊。

北市教育局LINE社群成員不開放留言，卻有人半夜傳「佛系股票群」、「免代購費」等訊息。圖／侯漢廷研究室提供
北市教育局LINE社群成員不開放留言，卻有人半夜傳「佛系股票群」、「免代購費」等訊息。圖／侯漢廷研究室提供

超過4000人LINE社群恐淪詐騙公布欄 北市教育局出招反制

