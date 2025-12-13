太囂張！ 「1折棒球手套」詐騙集團狠酸被害人 更嗆政府：X菊還活著嗎

Threads社群平台近來頻傳購物詐騙，甚至有詐騙集團冒用彰化鹿港一家知名體育用品店，在Threads宣稱棒球手套1折賣，他竟在被害人的示警文高調嗆聲「這麼假的東西也有人信，我要笑死了」、「快去報警，快讓警察抓我，我好害怕呀」，他今天凌晨最新發文更向政府挑釁，「X菊還活著嗎？求抓，快來，不然我會笑話你的」，疑指監察院長陳菊。

賴清德總統上任後，政府積極推動「打詐新四法」，根據警政署的「165打詐儀錶板」最新公布數據，11月詐騙案件受理數3559件、財產損失金額59億9122.9萬，詐騙手法第一名就是網路購物詐騙。並指上月較去年8月的詐騙案件受理數、財產損失金額雙雙下降。

一名疑似詐騙集團個體戶，在Threads發文，指「全場棒球手套1折處理，郵寄或來店裡選購」，照片為架上陳列各種全新棒球手套，並列出彰化鹿港某家知名體育用品店的不完整地址和店名，還寫「需要什麼型號、什麼色系，直接私我，可拍照看細節，都是正品，全新」，但該文限制留言（無法留言），只能私訊。

有被害人誤信為真，遭詐5萬元，周四發文「請各位朋友不要再受騙了，我們被騙5萬元，現在正在警察局報案做筆錄」。未料卻引來詐騙加害人留言開酸，「沒錯，這個人就是我。這麼假的東西也有人信，我要笑死了。你報警有個毛用？3個月台灣被詐騙36個億，有追回來一分錢嗎？超好笑欸，天天播報詐騙新聞，還有人被騙，不該是你自己的問題嗎？做筆錄有個毛用，錢我都花完了，快去報警，快讓警察抓我，我好害怕呀！嗚嗚嗚，怕死人了啦」。

該名詐騙份子更稱受害人不只1人，「還有其他人被騙喔！一張脆文賺了幾十萬，說你們傻，還是可憐？」、「真的好傻好天真 台灣真是詐騙天堂啊，愛死你們了」。並PO出數十人洽購棒球手套的私訊動態圖片，「能不能不要私我啦？我很忙的，不想騙你們了，讓我休息休息吧」，其中不乏網紅。

截至目前，該名詐騙加害人帳號已有175名粉絲追蹤，他發文表示，「最可笑的就是，明明報警，也做了筆錄，我還是在這裡詐騙，粉絲都漲了不少，關鍵是iG號還可以隨便用。你們真的好可憐哦，也謝謝老闆的5萬塊，我會認真花的，不會浪費您的血汗錢」。

「安心啦，就台灣的垃圾警察，還沒辦法抓到我」，他表示，「不自身找問題，都在關注我幹嘛」，有這個時間不如去科普詐騙的套路，避免家人朋友被騙，「你可不要覺得不會騙到你喔，只是適合你的騙術還沒有，但你也要小心喔，不然你怎麼知道來這裡看我」。

他更嗆，免費送的、低於市場價的，「動動你們發財的小腦筋，為什麼低價讓給你？難道你上輩子拯救了銀河系？」他一個月賺幾十萬，「等過兩天風波過去，我改個名字，還可以在騙一波，想想都開心呢」。

其他網友表示，「真的當台灣政府死了，第一次看到詐騙犯本人還回文嘲笑受害者的，雖然說受害者很笨，但也證明詐團多囂張」、「這篇貼文不能留言不能轉發就很詭異了，加上○○（遭冒名的體育用品店）在鹿港這邊的生意很好，鹿港人看到的直覺就是詐騙，但要買手套真的可以去店裡挑選，老闆人很好」、「都不會分辨，真的只有兩個字活該可以說，難怪人家到這邊叫囂」、「直接詮釋什麼叫貼臉開大」、「連我從不同情被詐騙者的人，看完留言我都同情被害者了⋯詐騙得手還跑來嗆被害者，這什麼世道」、「不是第一次看到詐騙，但是是第一次看到詐騙那麼囂張且真實的心態」、「拜託大家不要再送錢給那些詐騙集團了」。