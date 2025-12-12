堅持為老家做裝潢…台中婦提領百萬險遭詐財 警民合力攔阻

台中黃姓婦人日前被詐團慫恿投資，到郵局要提領大筆現金。行員關心提問，她堅稱要裝潢，還稱「我抱著100多萬現金睡覺行不行？」經警方與民眾勸阻，才打消念頭，保住積蓄。

台中市警局第四分局今天表示，春社派出所1日上午9時許接獲轄內郵局通報，稱有1名婦人疑遭詐騙欲提領大筆款項，請警方到場協助。

員警到場了解，53歲黃姓婦人到郵局欲臨櫃提領新台幣130萬元，並向行員表示要用來裝潢修繕位於台東的老家。行員察覺有異，進一步詢問細節時，婦人還脫口而出「我抱著100多萬現金睡覺行不行？」

經員警再三勸說，甚至其他民眾也加入勸阻，並以自身家人遭遇詐騙案例提醒，且警方查看黃婦手機，發現詐團慫恿她投資，還指導若遇到行員提問，一定要用堅定語氣回答「裝潢用」。