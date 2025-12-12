快訊

申請葡萄牙銀行歐元帳戶詐騙逾6千萬元 美國留學女栽了

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

簡姓女子經營公司需要貸款，提供她與公司的相關文件向葡萄牙某銀行申辦歐元帳戶，及國內某銀行網路金鑰，交給詐欺集團「美化帳戶金流」，致使陳姓等4名民眾被詐逾6千萬元。彰化地方法院審結，依幫助犯三人以上同詐欺取財罪，判處簡女有期徒刑7月。

判決書指出，簡女去年10月透過通訊軟體LINE，與自稱「林伯軒」、「許銘彥」等詐欺集團姓名年籍不詳成員連絡，依指示提供她的身分證件、護照及公司的章程、變更登記事項表等資料，委託詐團向葡萄牙某銀行申辦歐元帳戶、設定外幣帳戶的約定轉帳帳戶，同時向國內某銀行並申請線上兌換外匯及跨境轉帳功能的網路金鑰，都交給詐團使用。

詐團以高獲利投資為幌子，先後向台北、新北、新竹、台中的陳姓等4名民眾詐騙穩賺不賠高獲利投資，陳姓等被害人匯款到簡女名下的國內某銀行帳戶，詐團透過網路銀行轉入葡萄牙某銀行，累計高達6千萬元都被提領一空，陳姓等被被害人投資有去無回始知被詐，向警方報案，循線查出簡女和公司是人頭帳戶。

簡女辯稱，「林伯軒」、「許銘彥」自稱有管道貸款，可為她個人和公司「美化帳戶金流」，她曾問「許銘彥」這樣做會不會有造成違法的情況發生，也問過「林伯軒」這個申辦方法可能有洗錢風險及詐騙疑慮。

法院經查，簡女自述為美國知名學府加州大學洛杉磯分校肄業，從事國際貿易，為具有一般知識及社會經驗的成年人，對利用人頭帳戶進行詐欺犯罪的情形自難諉為不知，審酌她未與4名被害人達成和解，斟酌她非實際參與詐欺取取財犯行的犯罪情節，兼衡她的智識程度、經濟及家境貧困，及被害人對量刑的意見等一切情狀，量處如主文所示之刑。可上訴。

彰化地方法院判處幫助詐欺集團共同詐欺取財的簡姓女子有期徒刑7月。記者簡慧珍／攝影
帳戶 詐欺 詐團

