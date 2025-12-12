申請葡萄牙銀行歐元帳戶詐騙逾6千萬元 美國留學女栽了

簡姓女子經營公司需要貸款，提供她與公司的相關文件向葡萄牙某銀行申辦歐元帳戶，及國內某銀行網路金鑰，交給詐欺集團「美化帳戶金流」，致使陳姓等4名民眾被詐逾6千萬元。彰化地方法院審結，依幫助犯三人以上同詐欺取財罪，判處簡女有期徒刑7月。

判決書指出，簡女去年10月透過通訊軟體LINE，與自稱「林伯軒」、「許銘彥」等詐欺集團姓名年籍不詳成員連絡，依指示提供她的身分證件、護照及公司的章程、變更登記事項表等資料，委託詐團向葡萄牙某銀行申辦歐元帳戶、設定外幣帳戶的約定轉帳帳戶，同時向國內某銀行並申請線上兌換外匯及跨境轉帳功能的網路金鑰，都交給詐團使用。

詐團以高獲利投資為幌子，先後向台北、新北、新竹、台中的陳姓等4名民眾詐騙穩賺不賠高獲利投資，陳姓等被害人匯款到簡女名下的國內某銀行帳戶，詐團透過網路銀行轉入葡萄牙某銀行，累計高達6千萬元都被提領一空，陳姓等被被害人投資有去無回始知被詐，向警方報案，循線查出簡女和公司是人頭帳戶。

簡女辯稱，「林伯軒」、「許銘彥」自稱有管道貸款，可為她個人和公司「美化帳戶金流」，她曾問「許銘彥」這樣做會不會有造成違法的情況發生，也問過「林伯軒」這個申辦方法可能有洗錢風險及詐騙疑慮。