遭詐報警怕報復 竹市員警1招成功誘捕…車手喊冤：還沒收到錢

中央社／ 新竹市12日電

新竹市陳姓男子遭假投資詐騙，報警後擔心詐團報復，警方提供員警租屋處作為面交點，成功誘捕2名車手，其中1名香港籍嫌犯竟稱「沒收到錢就被抓，很冤枉」，全案依法送辦。

新竹市警察局青草湖派出所所長盧柏任今天向中央社記者表示，陳姓被害人深陷假投資詐騙新台幣600萬元，日前報警求助。經研判詐欺集團尚未察覺被害人已通報警方，隨即與受害人合作展開緝捕行動。

由於受害人擔心報警後會遭詐團報復，盧柏任說，經討論決定提供員警租屋處作為雙方約定面交地點，將原本私密的居住空間變為警匪鬥智的偵查戰場。

盧柏任說，相約面交當日，多名警員在屋內「守株待兔」，當第1線取款車手張姓男子（78年次）現身並準備取款時，立即將其依詐欺現行犯逮捕，而原本跟隨在後的「收水手」香港籍黃姓男子見狀逃逸。

警方持續追查，循線在附近找到黃嫌。盧柏任表示，黃嫌遭逮後說，此次以旅遊簽證來台，前面幾次有收到贓款，此次沒收到錢還被抓，直呼「很冤枉」。

盧柏任說，全案偵訊後，將張、黃2嫌依涉嫌刑法詐欺罪移送新竹地方檢察署偵辦，將持續溯源追查幕後集團。

新竹市陳姓男子遭假投資詐騙，報警後擔心詐團報復，警方提供員警租屋處作為面交點，成功誘捕2名車手，其中1名香港籍嫌犯竟稱「沒收到錢就被抓，很冤枉」，全案依法送辦。圖／AI生成
新竹市陳姓男子遭假投資詐騙，報警後擔心詐團報復，警方提供員警租屋處作為面交點，成功誘捕2名車手，其中1名香港籍嫌犯竟稱「沒收到錢就被抓，很冤枉」，全案依法送辦。圖／AI生成

