桃園婦人要解定存千萬元投資虛擬幣 警點醒網友是詐團
桃園市62歲范姓婦人日前到龍潭區的銀行要解除美金35萬元定存，行員關懷提問，發現她準備全數投資虛擬貨幣，覺得不單純，通報警方到場確認是詐騙，及時阻止婦人解約，保住千萬元新台幣。
龍潭派出所巡佐陳健華、警員胡博昌據報趕往銀行，詢問范姓婦人時察覺她不熟悉虛擬貨幣，研判被詐騙集團話術蒙蔽，和行員一起勸說，婦人才吐露實情。
原來她在網路常和一名男子聊天，從閒聊到自認為逐漸「熟識」，對方好幾次以「自身經驗」高獲利，邀請她加入投資群組，並介紹看似依法註冊的假投資網站。婦人好幾次看見「投資人」分享高額獲利，禁不住男子高報酬攻勢，決定解除35萬美金定存投資虛擬貨幣。
員警和行員以實際案例揭穿這類詐騙手法，說明一旦錢交給詐騙集團，會看見高獲利，不過等到要求取得獲利金額時，就會被推拖拉，最後相應不理甚至被退出群組，她的「朋友」也會人間蒸發，錢也要不回來，婦人這才恍然大悟，驚覺自己差點落入陷阱。
龍潭警分局於今日前往該銀行龍潭分行與其他金融機構，頒發感謝狀和贈禮券，感謝大家和警方配合聯手打詐。分局長施宇峰說明，標榜「高獲利、零風險」的投資型詐騙層出不窮，不要輕信網友，更不要交付資金，有任何疑慮立即撥打165反詐騙專線或，就近詢問警察機關。
