詐團專攻臉書 被害女被騙「求助臉書」竟再遭假律師剝皮

雲林縣警方今宣布偵破一組織嚴密的假投資詐騙集團，該集團鎖定臉書用戶，透過虛假交友並誘騙至Line投資社團，以投資泰達幣手法，短短兩個月內得手近6千萬元，受害者多達逾20人。更駭人的是，一名被害女子驚覺受騙上臉書求助，竟又落入「假律師」的二次詐騙圈套，前後損失約300萬元，憤而報案，警方循線向上溯源，將趙姓主嫌等12名犯罪成員一網打盡，其中9人已遭法院裁定羈押。

警方指出，該集團自今年10月間開始在臉書以噓寒問暖、三餐問候等方式建立情感信任，待被害人卸下心防後，便引導進入Line投資社團，誘騙投資泰達幣。一名受害女子意識不對勁後上網尋求協助，卻再度遇見假冒律師的詐騙。對方以協助討回款項為名，另行成立假受害人群組，並再度以虛假投資手法詐騙，使她再次損失40萬元後決定報案。

專案小組在雲林地檢署檢察官彭彥儒指揮下，對詐團多處據點同步發動搜索，在台中一處汽車旅館查獲因詐欺、洗錢等罪遭通緝的趙姓主嫌，並扣得現金265萬餘元及作案車輛5部，成功破除該集團完整運作體系。

警方補充，該集團組織嚴密、分工精細，車手與收水人甚至以百元鈔票編號作為通關暗號。經清查，至少有20餘名受害者落入陷阱，詐團於10至11月間即得手近6千萬元。

雲林縣長張麗善今公開表揚打詐及肅槍績優人員時表示，今年雲林打詐量能創新高，全年偵破166個詐團、逮捕970人，11月起本地詐騙報案及財損均明顯下降。據了解，其中多以臉書平台為主要犯案管道，目前尚未查獲使用小紅書進行詐騙情形。