太子集團「三把手」吳逸先 4豪華遊艇洗錢
太子集團跨國洗錢案，台北地檢署查出集團「三把手」吳逸先涉購置四台豪華遊艇洗錢，遊艇登記在香港博高公司名下，吳的胞姊吳宜家擔任登記負責人，姊夫吳柏毅擔任董事；檢調追查金流發現，吳氏夫妻女兒不僅是國立大學高材生，平日上學開賓士豪車代步，這輛車的真正車主是她舅舅吳逸先。
檢調追查，柬埔寨籍的吳逸先財力雄厚，不僅購置四艘價值逾十億元的豪華遊艇，還買了多輛豪車登記在台灣某租賃公司名下，但多數車輛已出售，目前僅剩法拉利與賓士；法拉利下落不明，賓士則由外甥女使用，這些購車資金暫時排除與洗錢有關，因此未予查扣。
據調查，吳宜家是陸配，嫁吳柏毅後來台二十多年，持有台灣身分證已十七年，夫妻雖是太子集團成員，女兒卻是北部某國立大學高材生，平日開賓士E二五○上學，是同學眼中「好野人」；不過，這輛賓士真持有者是吳逸先，因已有些年份，中古車價不高。
調查顯示，吳逸先疑因加入太子集團放棄陸籍身分，現為柬埔寨人，是太子集團核心幹部，負責管理豪華遊艇；他早年曾入境台灣，疫情爆發後，就再也沒來過，遊艇事務交由吳宜家打理。這四艘遊艇於二○一七年至二○二五年間，多次停泊基隆港，但洗錢案爆發前均已離開台灣。
