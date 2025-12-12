快訊

太子集團在台「現金流」成員 王俊國收押

聯合報／ 記者張宏業王聖藜／台北報導

台北地檢署偵辦<a href='/search/tagging/2/太子集團' rel='太子集團' data-rel='/2/243404' class='tag'><strong>太子集團</strong></a><a href='/search/tagging/2/洗錢' rel='洗錢' data-rel='/2/110480' class='tag'><strong>洗錢</strong></a>案，昨聲押禁見<a href='/search/tagging/2/現金流' rel='現金流' data-rel='/2/231885' class='tag'><strong>現金流</strong></a>轉交者王俊國獲准。記者蘇健忠／攝影
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出玄古管理顧問公司負責人王俊國，涉替太子集團轉交現金流給天旭公司，疑用來支付陸籍高階幹部來台開銷，檢警九日搜索王男彰化、台北兩地住居所，查扣一三○○萬元現金，及大批人民幣、日圓、韓幣、披索等外幣；王男對金流來源交代不清，檢方認有串滅證之虞，昨向法院聲押禁見獲准。

同案約談香港博高公司登記負責人、太子集團遊艇管理者吳宜家二七○萬元交保、丈夫吳柏毅一百萬元交保、遊艇管理行政人員傅璻如六十萬交保、玄古管理顧問公司負責人許晉碩卅萬元交保，遊艇船長黃慶德五十萬元交保。均限制出境出海。

據調查，吳宜家是陸配，嫁給吳柏毅後來台廿多年，她胞弟吳逸先原是大陸籍人士，後來放棄陸籍身分，現為柬埔寨人，也是太子集團核心角色，負責管理四艘價值逾十億元的豪華遊艇，但疫情爆發後，吳逸先就不再入境台灣，將遊艇事務交由吳宜家打理。

專案小組查出，太子集團在台有設立「現金流組織」，王俊國是成員之一，專門負責將太子集團轉匯來台的現金，拿去給天旭公司，金額約一千多萬元，這些錢疑似用來支付吳逸先等人在台時費用，王另幫忙保管吳逸先發放在台管理遊艇員工的薪水。

太子集團洗錢案爆發後，王俊國緊急把現金七百多萬放入一個行李箱內，拿回彰化老家藏匿，另有新台幣五百多萬元現金、大批外幣則放在台北住家，專案小組九日前往彰化、台北兩地搜索，查扣台幣和外幣現金。全案迄今已有八人羈押。

太子集團 洗錢 現金流

