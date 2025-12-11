合作共同圍堵詐騙 刑事局統計Meta近一年下架涉詐廣告逾11萬則

快訊

中央社／ 台北11日電

行政院打擊詐欺指揮中心今天表示，政府與平台業者合作共同圍堵詐騙，根據刑事警察局統計，自去年8月至今年11月，已通報Meta涉詐廣告11萬2054則、Google涉詐廣告4472則及LINE涉詐帳號9萬2831筆，且各平台業者均依法配合下架。

打詐指揮中心今天上午與納管的4大網路廣告平台業者（Meta、Google、LINE、TikTok）及相關部會舉行定期意見交流會議，討論近期詐騙手法演變、源頭防詐技術及平台治理需求，強化平台與政府協作的效率與防護力，具體改善平台服務品質等議題。

打詐指揮中心晚間透過新聞稿指出，政府與平台業者合作共同圍堵詐騙，積極下架各類詐騙廣告，根據內政部警政署刑事警察局統計，去年8月至今年11月，已通報Meta涉詐廣告11萬2054則、Google涉詐廣告4472則及LINE涉詐帳號9萬2831筆（含專案停權7.3萬筆），各平台業者均依法配合下架，合作打擊詐欺已見成效。

打詐指揮中心指揮官馬士元會中表示，鼓勵4大網路廣告平台業者持續定期參與研商，也感謝各公司美日韓高層多次來訪，溝通打詐策略、共享資安情報與精進防制詐騙機制，在詐騙樣態分析、系統介面優化、帳號下架均得到相當成果，近期各業者也配合法規規定期程提出透明度報告。

為減少民眾接觸詐騙機會，打詐指揮中心說，會中也探討改善疑似詐騙廣告推播機制、偽冒名人帳號辨識技術等議題，並請業者依「詐欺犯罪危害防制條例」第30條發布詐欺防制透明度報告、適時發布新聞稿說明防制詐欺成效、提供使用者點選檢舉詐騙廣告或不再推播該類資訊的功能、主動積極自主巡查以防名人帳號再次被偽冒，也說明「165全民防騙網」明年1月將公告詐騙被害人所接觸的網路廣告平台業者。

打詐指揮中心表示，業者會中表達，會議內容涉及法遵事項會遵照辦理，其餘事項會攜回積極進行技術性調整，並適時讓使用者瞭解；且會持續積極與政府機關緊密合作，並配合政府打擊詐欺政策。

根據刑事警察局統計，自去年8月至今年11月，已通報Meta涉詐廣告11萬2054則、Google涉詐廣告4472則及LINE涉詐帳號9萬2831筆，且各平台業者均依法配合下架。圖／AI生成
詐騙 廣告 打詐 詐欺

