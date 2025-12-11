AI變造賣藥詐騙猖獗 北榮院長陳威明最新回應「還要應付這種事」

Al變造、盜圖事件層出不窮。台北榮總院長、骨科權威陳威明也身受其害，近期臉書出現慈濟陳醫師推薦最新細胞療法影片，對此北榮出面澄清，陳威明受訪也表示，他的職責是站在保護民眾的立場，宣傳正確衛教知識，「賣藥、圖利特定廠商的行為，在他的字典裡絕對不存在，也不會在北榮發生。」

帳號名為慈濟陳醫師臉書貼文，內容提及「台灣骨科聖手推薦！最新細胞療法解凍關節，修復損傷、逆轉退化、7天迎來新膝望。」陳威明駁斥，當前AI偽造照片與聲紋的技術已達到難以辨識的可怕程度，他個人每周都會被冒名推銷不同的產品，涵蓋糖尿病、高血壓、關節炎、皮膚病、狗皮膏藥等各式藥品。

「已經夠忙了，還要應付這種事。」陳威明表示，詐騙集團手段愈來愈高明，先利用他過去在公開場合的畫面，再緊接著播放一模一樣聲音的偽造廣告，誘導民眾上當。

面對猖獗的詐騙行為，陳威明說，他只要一看到冒名廣告，就在第一時間通報院內政風室，並立即發布官方聲明。昨半夜二點收到訊息，立刻於臉書發布聲明，也請政風室報案。呼籲民眾不要相信任何以院長名義推銷的廣告。

陳威明說，他相信國內各大醫學中心及醫院的院長，絕對不會從事賣藥或為特定產品圖利的行為，這與國家級醫學中心保護民眾、宣導正確衛教知識的立場完全相悖。他在院內嚴格規定，同仁不得公開為任何醫材或藥品指定特定廠牌進行廣告，否則將嚴懲。

北榮澄清，又有不法人士盜用陳威明院長的肖像權，並利用AI合成語音冒充院長身分進行詐騙，甚至販售來路不明的藥品，特此澄清從未、也絕不會推銷任何藥品、醫材或保健食品。