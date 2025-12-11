快訊

不忍太多人受害 柯文哲批賴總統「比小英糟糕」：別把司法當政治工具

保暖衣物準備好！周末大陸冷氣團強襲台灣 「體感低溫僅7度」

外送員專法禁止「疊單」 Uber執行長：每單外送費平均將上漲20元

AI變造賣藥詐騙猖獗 北榮院長陳威明最新回應「還要應付這種事」

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導

Al變造、盜圖事件層出不窮。台北榮總院長、骨科權威陳威明也身受其害，近期臉書出現慈濟陳醫師推薦最新細胞療法影片，對此北榮出面澄清，陳威明受訪也表示，他的職責是站在保護民眾的立場，宣傳正確衛教知識，「賣藥、圖利特定廠商的行為，在他的字典裡絕對不存在，也不會在北榮發生。」

帳號名為慈濟陳醫師臉書貼文，內容提及「台灣骨科聖手推薦！最新細胞療法解凍關節，修復損傷、逆轉退化、7天迎來新膝望。」陳威明駁斥，當前AI偽造照片與聲紋的技術已達到難以辨識的可怕程度，他個人每周都會被冒名推銷不同的產品，涵蓋糖尿病、高血壓、關節炎、皮膚病、狗皮膏藥等各式藥品

「已經夠忙了，還要應付這種事。」陳威明表示，詐騙集團手段愈來愈高明，先利用他過去在公開場合的畫面，再緊接著播放一模一樣聲音的偽造廣告，誘導民眾上當。

面對猖獗的詐騙行為，陳威明說，他只要一看到冒名廣告，就在第一時間通報院內政風室，並立即發布官方聲明。昨半夜二點收到訊息，立刻於臉書發布聲明，也請政風室報案。呼籲民眾不要相信任何以院長名義推銷的廣告。

陳威明說，他相信國內各大醫學中心及醫院的院長，絕對不會從事賣藥或為特定產品圖利的行為，這與國家級醫學中心保護民眾、宣導正確衛教知識的立場完全相悖。他在院內嚴格規定，同仁不得公開為任何醫材或藥品指定特定廠牌進行廣告，否則將嚴懲。

北榮澄清，又有不法人士盜用陳威明院長的肖像權，並利用AI合成語音冒充院長身分進行詐騙，甚至販售來路不明的藥品，特此澄清從未、也絕不會推銷任何藥品、醫材或保健食品。

任何打著《陳院長推薦》、《院長直播》、《AI語音》等名義販售商品的資訊，皆為詐騙。請民眾務必提高警覺，切勿受騙上當，也請協助向平台或警方檢舉，共同防堵不法行為，守護民眾健康。

Al變造、盜圖事件層出不窮，台北榮總院長、骨科權威陳威明身受其害。報系資料照
Al變造、盜圖事件層出不窮，台北榮總院長、骨科權威陳威明身受其害。報系資料照

詐騙集團 廣告 藥品

延伸閱讀

執行副總統交管遭撞重傷 北榮院長曝宜蘭員警現況「還有長路要走」

24歲警支援副總統交管重傷 北榮院長揭「目前重點任務」：一定努力救

宜蘭24歲警特勤交管被撞 6科醫療團隊搶救…幸無臟器外露轉送北榮

健康台灣從肌力開始 北榮院長陳威明：降低肌少症才能縮短不健康餘命

相關新聞

AI變造賣藥詐騙猖獗 北榮院長陳威明最新回應「還要應付這種事」

Al變造、盜圖事件層出不窮。台北榮總院長、骨科權威陳威明也身受其害，近期臉書出現慈濟陳醫師推薦最新細胞療法影片，對此北榮...

詐團車手取款不下車衝撞警方逃逸…得手200萬元假鈔 被捕後收押

北市中山警方本月5日欲誘捕疑似詐團車手林姓男子，請報案者吳姓女子持200萬元假鈔假意面交，孰料林男不下車，要吳女把直接丟...

男子快被雇主辭退…急上網找工作遇上詐團 害4人損失163萬

彰化縣賴姓男子去年底提供自己銀行帳號及密碼給詐騙集團，詐團刊登投資廣告詐騙4人共將163萬元匯入賴男帳戶再轉出一空，賴男...

太子集團另涉遊艇走私 玄古公司負責人王俊國羈押禁見

檢警調偵辦柬埔寨太子集團案，查出集團曾經停泊在台灣的4艘遊艇疑替集團走私資金，本月9日發動第4波搜索、拘提6人；檢方認為...

刑事局攜手陳幼芳宣傳常見詐騙話術 籲網路交易選擇官方平台

刑事警察局今(11)日舉辦打詐儀表板記者會，邀請演員陳幼芳出席，與警方攜手呼籲全民提升防詐意識。她以親切易懂的方式分享常見詐騙話術，提醒民眾只要遇到「要求私下聯繫」、「提前匯款」、「高報酬保證獲利」或「限時優惠逼迫決定」等情境時，一定要先停下來、看清楚、查證明

11月國人「每天被詐近兩億」 手法前3名：購物詐騙、假投資、交友投資

刑事警察局今天指出，依據「165打詐儀錶板」最新統計，今年11月全國平均每天受理詐騙案件452件，財損1億9970萬元。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。