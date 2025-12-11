詐團車手取款不下車衝撞警方逃逸…得手200萬元假鈔 被捕後收押

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市中山警方本月5日欲誘捕疑似詐團車手林姓男子，請報案者吳姓女子持200萬元假鈔假意面交，孰料林男不下車，要吳女把直接丟進車內揚長而去，在路口被埋伏警力攔截，卻衝撞警車後逃脫。警方8日持拘票在桃園機場抓人，警詢後依妨害公務、詐欺等罪嫌送辦；檢方隨後複訊聲押獲准。

中山警方5日早上9點多獲報，吳姓女子稱在網上疑遭假投資設局，但尚未受害，請警方幫忙抓車手。警方半小時內迅速部署7名警力埋伏，安排200萬元假鈔交付。

雙方相約當天早上10點在興國公園面交，取款車手林男（20歲）果然現身，只是他並未下車取款，反而要吳女把裝有假鈔的袋子從右前車窗交到車內。

林男得手後踩油門加速離去，現場帶隊的中山分局長安東路派出所長朱柏翰見狀，考量公園有長輩和小孩，且林男車輛未熄火，避免公眾危險不選擇強行逮捕，指揮尾隨監控。

待林男開車到了南京東路三段上，現場警力見他正在等紅燈，抓準時機表明身分上前盤查，沒想到林男惡意倒車衝撞警方後，駛入公車專用道闖紅燈高速逃逸。

所幸現場僅一輛警用機車被撞倒，警察沒有受傷，也沒有波及民眾。警方認定追車有高度風險，中斷抓捕，改以車牌等資料方式釐清駕駛身分和逃亡動向。

警方事後鎖定林男身分，也向移民署聲請境管，但他頻頻躲藏。3天後早上8點31分警方在桃園機場拘提企圖搭機飛柬埔寨的林男，警詢後依詐欺、妨害公務、公共危險、洗錢防制等罪嫌移送台北地檢署偵辦。檢方複訊後聲押獲准。

據了解，專案小組已掌握林男曾接觸過的相關人士，將持續偵辦背後不法集團。

林姓男子逃亡3天後企圖搭機飛柬埔寨，在桃園機場遭北市中山警方拘提到案。
林姓男子開車衝撞後駛入南京東路公車專用道，闖紅燈逃逸。
