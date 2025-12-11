男子快被雇主辭退…急上網找工作遇上詐團 害4人損失163萬

彰化縣賴姓男子去年底提供自己銀行帳號及密碼給詐騙集團，詐團刊登投資廣告詐騙4人共將163萬元匯入賴男帳戶再轉出一空，賴男被檢方依洗錢防制法起訴，不過賴男喊冤說，他是為找工作，才被騙提供帳戶資料，且發現帳戶有異常時立刻報案，彰化地方法院認為詐欺罪證不足，判無罪。

判決書指出，賴男去年12間將自己銀行帳戶、及禾亞數位科技公司「HOYA BIT」虛擬資產平台帳號及密碼提供給自稱「慧琪經理」的詐騙集團成員，詐騙集團在臉書成立飆股投資群組，誆稱可透過投資公司獲利，4名受害人分別 50萬、49萬、40萬、24萬匯進賴男帳戶後，再轉進禾亞帳戶購買虛擬貨幣後再轉出一空，藉以製造金流斷點，掩飾犯罪所得去向。

不過賴男辯稱，他因身心疾病動作緩慢，快要被工作的餐廳辭退，急著上網找工作，後來在網路找到抄寫進貨單的工作，月薪是4萬元，一名「慧琪經理」並要他提供網路銀行帳號、密碼，又要他申請禾亞帳戶，他並不知詐騙集團怎麼騙人，且後來發現帳戶異常當天就到至派出所報案。

法官從賴男和詐團成員「慧琪經理」、「蘇亮瑜」的line和FB對話中認為，賴男確實是為了要在網路找工作，才會誤信而交付帳戶提領資料，其中「慧琪經理」一再向賴男保證完全不會有風險，當賴男表示要「離職」時，「蘇亮瑜」更表示「如果你不想做你要交代清楚不然經理提告你的」，可見該詐欺集團成員透過保證無風險話術，且以語帶威脅的口吻，讓被告身陷其中。，