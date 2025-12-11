快訊

校外租屋傳意外！聯合大學5學生一氧化碳中毒 校方查出關鍵原因

「江南大叔」PSY涉違反《醫療法》遭警方突襲搜查！認「代領疏失」強調正常用藥

家族內鬥？陸書畫家范曾與小50歲嫩妻喜得獨子 宣布與前妻子女斷絕關係

太子集團另涉遊艇走私 玄古公司負責人王俊國羈押禁見

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

檢警調偵辦柬埔寨太子集團案，查出集團曾經停泊在台灣的4艘遊艇疑替集團走私資金，本月9日發動第4波搜索、拘提6人；檢方認為，管理遊艇的香港博高公司在台設立的玄古管理顧問公司負責人王俊國涉犯洗錢等罪，11日凌晨向法院聲請羈押禁見，法院下午裁准。

此外，相關嫌疑人玄古公司第一任負責人吳宜家諭令270萬元交保；香港博高備位董事、吳宜家的丈夫吳柏毅諭令100萬元交保；船長黃慶德80萬元交保；玄古行政人員傅璻如60萬元交保；玄古第二任負責人許晉碩30萬元交保。

太子集團創始人兼董事長陳志涉嫌指示集團成員在柬埔寨各地經營強迫勞動詐騙營地，強迫被非法拘禁的人從事虛擬貨幣投資詐騙，將部分犯罪所得用於奢侈旅行和娛樂，並進行奢侈消費，例如購買手錶、遊艇、私人飛機、度假別墅、豪車。

專案小組查出，除了目前已查扣的豪宅、豪車外，太子集團旗下還有4艘豪華遊艇，3艘已在案件尚未爆發前就陸續變賣，最後1艘今年1年間駛離台灣，懷疑遊艇另有用途。

專案小組查知，4艘遊艇原本全都登記在香港博高公司名下並停泊在台灣碧砂漁港，博高為管理遊艇，特別在台灣設立玄古管理顧問公司招募台灣員工，而現任玄古公司的負責人王俊國即博高的帳房，遊艇不僅供娛樂之用，另涉跨國走私資金涉及犯罪。

台北地檢署偵辦太子集團跨國洗錢案聲押王俊國獲准。記者蘇健忠／攝影
台北地檢署偵辦太子集團跨國洗錢案聲押王俊國獲准。記者蘇健忠／攝影

遊艇 太子集團

延伸閱讀

檢追太子集團跨國洗錢 遊艇管理者千金是政大高材生...爽開賓士上學

太子集團購4艘10億元豪華遊艇洗錢 幕後「神秘買家」曝光

太子集團在台地下匯兌曝光 檢警再查扣1300萬現金

太子集團疑購買4豪奢遊艇洗錢 遊艇管理者270萬交保

相關新聞

男子快被雇主辭退…急上網找工作遇上詐團 害4人損失163萬

彰化縣賴姓男子去年底提供自己銀行帳號及密碼給詐騙集團，詐團刊登投資廣告詐騙4人共將163萬元匯入賴男帳戶再轉出一空，賴男...

太子集團另涉遊艇走私 玄古公司負責人王俊國羈押禁見

檢警調偵辦柬埔寨太子集團案，查出集團曾經停泊在台灣的4艘遊艇疑替集團走私資金，本月9日發動第4波搜索、拘提6人；檢方認為...

刑事局攜手陳幼芳宣傳常見詐騙話術 籲網路交易選擇官方平台

刑事警察局今(11)日舉辦打詐儀表板記者會，邀請演員陳幼芳出席，與警方攜手呼籲全民提升防詐意識。她以親切易懂的方式分享常見詐騙話術，提醒民眾只要遇到「要求私下聯繫」、「提前匯款」、「高報酬保證獲利」或「限時優惠逼迫決定」等情境時，一定要先停下來、看清楚、查證明

11月國人「每天被詐近兩億」 手法前3名：購物詐騙、假投資、交友投資

刑事警察局今天指出，依據「165打詐儀錶板」最新統計，今年11月全國平均每天受理詐騙案件452件，財損1億9970萬元。...

檢追太子集團跨國洗錢 遊艇管理者千金是政大高材生...爽開賓士上學

台北檢檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，查出集團「三把手」吳逸先購置4台豪華遊艇洗錢，並將遊艇登記在香港博高公司名下，找...

太子集團豪砸10億買遊艇洗錢 北檢聲押玄古管理顧問公司負責人

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出玄古管理顧問公司負責人王俊國，涉及替太子集團轉交現金流給天旭公司，疑用來支付陸籍高階幹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。