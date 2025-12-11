太子集團另涉遊艇走私 玄古公司負責人王俊國羈押禁見

檢警調偵辦柬埔寨太子集團案，查出集團曾經停泊在台灣的4艘遊艇疑替集團走私資金，本月9日發動第4波搜索、拘提6人；檢方認為，管理遊艇的香港博高公司在台設立的玄古管理顧問公司負責人王俊國涉犯洗錢等罪，11日凌晨向法院聲請羈押禁見，法院下午裁准。

此外，相關嫌疑人玄古公司第一任負責人吳宜家諭令270萬元交保；香港博高備位董事、吳宜家的丈夫吳柏毅諭令100萬元交保；船長黃慶德80萬元交保；玄古行政人員傅璻如60萬元交保；玄古第二任負責人許晉碩30萬元交保。

太子集團創始人兼董事長陳志涉嫌指示集團成員在柬埔寨各地經營強迫勞動詐騙營地，強迫被非法拘禁的人從事虛擬貨幣投資詐騙，將部分犯罪所得用於奢侈旅行和娛樂，並進行奢侈消費，例如購買手錶、遊艇、私人飛機、度假別墅、豪車。

專案小組查出，除了目前已查扣的豪宅、豪車外，太子集團旗下還有4艘豪華遊艇，3艘已在案件尚未爆發前就陸續變賣，最後1艘今年1年間駛離台灣，懷疑遊艇另有用途。