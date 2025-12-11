中盈旗下超揚公司 發生詐騙集團假冒名義引誘受害者加入

中盈投資開發旗下管理顧問公司代管超揚公司，近日發生詐騙集團假冒超揚公司名義，引誘受害者加入投資Line群進行詐騙，也在網路謊稱超揚公司組成投資團隊發布市場分析、推出課程或活動的虛假新聞。中盈公司強調，「超揚公司」並非金管會核准的證券投資顧問業，無權對外公開招攬一般民眾進行投資、代操、報明牌或推薦個股等業務，亦不會以保證金、入會費、儲值、抽籤款等方式邀請投資民眾匯入資金，提醒社會大眾切勿受騙。

中盈公司旗下管理顧問公司代管的超揚公司非屬證券商、期貨商、投信投顧之特許金融事業，並無招攬個別投資人進行投資理財等業務，亦未對中鋼集團（2002）以外的公司或法人提供投資諮詢等相關商業行為，若有任何宣稱名義設立之APP、Line群組、臉書（FB）廣告或網路操作介面等各式軟體、網頁或消息，均非超揚公司所為或經其授權，提醒民眾切勿輕信受騙。此外，詐騙集團假冒「超揚公司」名義從事不法行為，已涉嫌詐欺及違反銀行法、證券投資信託及顧問法等重罪，超揚公司已向司法警察機關完成報案程序，並將全力配合檢警單位偵辦，並對相關涉案人員保留一切民、刑事法律追訴權，絕不寬貸，以端正外界視聽及維護公司信譽。