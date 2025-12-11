中盈旗下超揚公司被詐騙集團假冒名義 引誘受害者加入投資

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中鋼（2002）子公司中盈旗下超揚公司近日發生詐騙集團假冒名義引誘受害者加入投資Line群進行詐騙，更於網路上再謊稱超揚公司組成投資團隊等虛假訊息，中盈公司提醒社會大眾切勿受騙。

中盈公司強調，「超揚公司」並非金管會核准「證券投資顧問業」（投顧），無權對外公開招攬一般民眾進行投資、代操、報明牌或推薦個股等業務，不會以保證金、入會費、儲值、抽籤款等方式邀請投資民眾匯入資金，社會大眾切勿受騙。

目前市場上若有任何以超揚公司名義設立的APP、Line群組、臉書（FB）廣告或網路操作介面等各式軟體、網頁或消息，均非「超揚公司」所為或經其授權，提醒民眾切勿輕信受騙。

此外，詐騙集團假冒「超揚公司」名義從事不法行為，已涉嫌詐欺及違反《銀行法》、《證券投資信託及顧問法》等重罪，「超揚公司」已向司法警察機關完成報案程序，並將全力配合檢警單位偵辦，並對相關涉案人員保留一切民、刑事法律追訴權，絕不寬貸，以端正外界視聽及維護公司信譽。

中盈公司呼籲社會大眾對於各種管道之投資邀約（如Line、Telegram、FB、APP等）皆需提高警覺，應先至金管會證券期貨局網頁之「防範非法證券期貨業宣導專區」查詢確認，如有疑慮或認為可能受騙，可撥打165反詐騙專線，或向就近之警察分局或派出所報案，以免權益受損，確保投資安全。

金管會防詐騙專區：https://moneywise.fsc.gov.tw/home.jsp?id=24&parentpath=0

金管會核准之合法清單：https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=1015&parentpath=0,4

中盈公司及超揚公司唯一官方網站：https://www.gains.com.tw/

中盈公司旗下超揚公司近日發生詐騙集團假冒名義引誘受害者加入投資Line群進行詐騙。中盈提供
相關新聞

刑事局攜手陳幼芳宣傳常見詐騙話術 籲網路交易選擇官方平台

刑事警察局今(11)日舉辦打詐儀表板記者會，邀請演員陳幼芳出席，與警方攜手呼籲全民提升防詐意識。她以親切易懂的方式分享常見詐騙話術，提醒民眾只要遇到「要求私下聯繫」、「提前匯款」、「高報酬保證獲利」或「限時優惠逼迫決定」等情境時，一定要先停下來、看清楚、查證明

11月國人「每天被詐近兩億」 手法前3名：購物詐騙、假投資、交友投資

刑事警察局今天指出，依據「165打詐儀錶板」最新統計，今年11月全國平均每天受理詐騙案件452件，財損1億9970萬元。...

檢追太子集團跨國洗錢 遊艇管理者千金是政大高材生...爽開賓士上學

台北檢檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，查出集團「三把手」吳逸先購置4台豪華遊艇洗錢，並將遊艇登記在香港博高公司名下，找...

太子集團豪砸10億買遊艇洗錢 北檢聲押玄古管理顧問公司負責人

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出玄古管理顧問公司負責人王俊國，涉及替太子集團轉交現金流給天旭公司，疑用來支付陸籍高階幹...

太子集團購4艘10億元豪華遊艇洗錢 幕後「神秘買家」曝光

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，追查金流發現，該集團購置4台豪華遊艇、價值超過10億元，這4艘遊艇的金主竟是集團主席陳志「...

太子集團在台地下匯兌曝光 檢警再查扣1300萬現金

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，追查金流發現，該集團在台設立地下匯兌組織，由車手王俊國負責提領保管，每次集團主席陳志、高階...

