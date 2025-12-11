中盈旗下超揚公司被詐騙集團假冒名義 引誘受害者加入投資
中鋼（2002）子公司中盈旗下超揚公司近日發生詐騙集團假冒名義引誘受害者加入投資Line群進行詐騙，更於網路上再謊稱超揚公司組成投資團隊等虛假訊息，中盈公司提醒社會大眾切勿受騙。
中盈公司強調，「超揚公司」並非金管會核准「證券投資顧問業」（投顧），無權對外公開招攬一般民眾進行投資、代操、報明牌或推薦個股等業務，不會以保證金、入會費、儲值、抽籤款等方式邀請投資民眾匯入資金，社會大眾切勿受騙。
目前市場上若有任何以超揚公司名義設立的APP、Line群組、臉書（FB）廣告或網路操作介面等各式軟體、網頁或消息，均非「超揚公司」所為或經其授權，提醒民眾切勿輕信受騙。
此外，詐騙集團假冒「超揚公司」名義從事不法行為，已涉嫌詐欺及違反《銀行法》、《證券投資信託及顧問法》等重罪，「超揚公司」已向司法警察機關完成報案程序，並將全力配合檢警單位偵辦，並對相關涉案人員保留一切民、刑事法律追訴權，絕不寬貸，以端正外界視聽及維護公司信譽。
中盈公司呼籲社會大眾對於各種管道之投資邀約（如Line、Telegram、FB、APP等）皆需提高警覺，應先至金管會證券期貨局網頁之「防範非法證券期貨業宣導專區」查詢確認，如有疑慮或認為可能受騙，可撥打165反詐騙專線，或向就近之警察分局或派出所報案，以免權益受損，確保投資安全。
金管會防詐騙專區：https://moneywise.fsc.gov.tw/home.jsp?id=24&parentpath=0
金管會核准之合法清單：https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=1015&parentpath=0,4
中盈公司及超揚公司唯一官方網站：https://www.gains.com.tw/
