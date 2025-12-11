快訊

11月國人「每天被詐近兩億」 手法前3名：購物詐騙、假投資、交友投資

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事警察局今天指出，依據「165打詐儀錶板」最新統計，今年11月全國平均每天受理詐騙案件452件，財損1億9970萬元。相較去年同期607件、4億2253萬餘元分別下降26％及53％。

至於詐欺手法受理數前3名，分別為網路購物詐騙占29.9％居首；其次是假投資詐騙，占12.93％；第三是假交友投資詐財詐騙，占9.01％。若以財損金額觀察，假投資詐騙最嚴重，占比高達42.13％；其次是假交友投資詐騙，占22.79％；最後是假檢警詐騙，占10.84％。不過警方表示，網路購物詐騙受理數已持續超過假投資詐騙，成為目前最主要的受害來源，雖然單件財損金額相對較低，但因受理件數龐大，整體危害不容忽視。

刑事局說，近期網路購物詐騙、假買家騙買家等詐騙手法持續高發，詐團多透過社群平台、假粉專或刊登商品或演唱會門票資訊，誘使民眾點擊連結或脫離電商平台私下交易；並利用臉書社團、動態貼文或陌生訊息接觸民眾，要求加入Line後改以轉帳、遊戲點數或超商代碼付款，一旦得手就封鎖消失，使被害人求償無門。

近期大量出現的「演唱會門票詐騙」最具代表性。詐騙集團鎖定BLACKPINK、TWICE等熱門場次，先在各大社團張貼讓票訊息，引導買家轉往Messenger、Line或IG私下聯繫，再以「晚了就被買走」、「今天內要付訂金」、「序號開演前五天才會釋出」等話術製造搶票壓力，迫使民眾匆促匯款。買家匯款後，詐騙者再以「序號未開放」、「帳戶需驗證」推託拖延，最後封鎖失聯，讓買家求償無門。

詐騙集團也會假扮「買家」聯繫賣家，謊稱「無法完成訂購」，並提供偽造的物流平台或電商客服連結，誘使賣家登入假網站。詐騙集團隨即冒充客服或銀行人員，稱需「開通金流驗證」、「身分實名制」、「賣家認證」才能完成交易，誘騙賣家匯款或交付金融卡、密碼，甚至要求寄送金融卡至指定地點，導致帳戶遭盜領或淪為洗錢工具。

藝人陳幼芳與警方攜手，呼籲全民提升防詐意識。她提醒民眾只要遇到「要求私下聯繫」、「提前匯款」、「高報酬保證獲利」或「限時優惠逼迫決定」等情境時，一定要先停下來、看清楚、查證明，避免因一時大意落入詐團陷阱。她呼籲每個人都能成為家人與朋友的「識詐守門人」，主動與長輩分享最新防詐資訊，並提醒勿點擊不明連結、勿離開官方平台進行交易，讓防詐成為生活習慣，共同降低全社會的受害風險。

圖左至右：刑事局公關室主任吳柏羲、藝人陳幼芳、刑事局局長周幼偉、刑事局主任秘書林宏昇、刑事局詐防中心科長徐子哲。記者廖炳棋／翻攝
圖左至右：刑事局公關室主任吳柏羲、藝人陳幼芳、刑事局局長周幼偉、刑事局主任秘書林宏昇、刑事局詐防中心科長徐子哲。記者廖炳棋／翻攝

11月國人「每天被詐近兩億」 手法前3名：購物詐騙、假投資、交友投資

