檢追太子集團跨國洗錢 遊艇管理者千金是政大高材生...爽開賓士上學

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北檢檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，查出集團「三把手」吳逸先購置4台豪華遊艇洗錢，並將遊艇登記在香港博高公司名下，找來胞姊吳宜家擔任登記負責人，姊夫吳柏毅擔任董事，檢調追查金流發現，吳氏夫妻的女兒不僅是政大高材生，平日上學還爽開賓士E250豪車代步，而這輛車的真正車主，是她舅舅吳逸先。

檢調追查，柬埔寨籍的吳逸先財力雄厚，不僅購置4艘價值逾10億元的豪華遊艇，還買了多輛豪車登記在台灣某租賃公司名下，但多數車輛已出售，目前僅剩法拉利與賓士，法拉利下落不明，賓士則由外甥女使用，這些購車資金暫時排除與洗錢有關，因此未予查扣。

據調查，吳宜家是陸配，嫁給吳柏毅後來台20多年，持有台灣身分證已有17年，夫妻兩人雖是太子集團成員，但女兒卻是政大高材生，平日開賓士E250上學，是同學眼中的「好野人」，不過，這輛賓士真持有者是吳逸先，但因已有些年份，中古車價不高。

調查顯示，吳逸先原是大陸籍，疑因加入太子集團放棄陸籍身分，現為柬埔寨人，是太子集團主席陳志的核心幹部，負責管理豪華遊艇，他早年曾入境台灣，但疫情爆發後，就再也沒來過，遊艇事務交由吳宜家打理。這4艘遊艇於2017至2025年間，多次停泊基隆港，但洗錢案爆發前均已離開台灣。

辦案人員查出，吳逸先台開設玄古管理顧問公司，專門管理遊艇事務，另外還成立「現金流組織」，由玄古前負責人王俊國金流轉匯，再交給天旭公司運用，金額約1千多萬元，這些錢疑用來支付豪華遊艇養護費用、陸籍幹部來開台飲宴開銷、以及發放管理遊艇員工的薪資。

太子集團洗錢案爆發後，王俊國緊急把現金700多萬放入一個行李箱內，拿回彰化老家藏匿，另有500多萬台幣現金、大批外幣則放在台北住家，專案小組前往彰化、台北兩地搜索，查扣1300萬元現金。

檢方認為王俊國未清楚交代金流嫁接對象，尚有共犯未到案，今天凌晨聲押禁見，法院預計下午召開羈押庭。

北檢偵辦太子集團洗錢案，9日發動第4波搜索，拘提6人到案，除王俊國聲押，吳宜家270萬元交保、吳柏毅100萬元交保、遊艇船長黃慶德80萬元交保、遊艇管理行政人員傅璻如60萬元交保、玄古管理顧問公司現任負責人許晉碩30萬元交保；黃慶德湊不出保金，清晨4點降保為50萬元。

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，管理遊艇的香港博高公司負責人吳宜家270萬交保。記者蘇健忠／攝影
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，管理遊艇的香港博高公司負責人吳宜家270萬交保。記者蘇健忠／攝影
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，香港博高備位董事吳柏毅100萬交保。記者蘇健忠／攝影
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，香港博高備位董事吳柏毅100萬交保。記者蘇健忠／攝影
太子集團洗錢案，玄古管理顧問公司前負責人王俊國（中）遭檢方聲押。記者張宏業／攝影
太子集團洗錢案，玄古管理顧問公司前負責人王俊國（中）遭檢方聲押。記者張宏業／攝影

