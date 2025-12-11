太子集團豪砸10億買遊艇洗錢 北檢聲押玄古管理顧問公司負責人

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出玄古管理顧問公司負責人王俊國，涉及替太子集團轉交現金流給天旭公司，疑用來支付陸籍高階幹部來台開銷，檢警9日搜索王男位於彰化、台北兩地住居所，當場查扣新台幣1300萬元，還有大批人民幣、日圓、韓幣、披索等外幣，由於王男對金流來源交代不清，檢方認有串滅證之虞，凌晨向法院聲押禁見。

同案約談香港博高公司登記負責人、太子集團遊艇管理者吳宜家270萬元交保、丈夫吳柏毅100萬元交保、遊艇船長黃慶德80萬元交保、遊艇管理行政人員傅璻如60萬交保、玄古管理顧問公司負責人許晉碩30萬元交保，均限制出境出海。

據調查，吳宜家是陸配，嫁給吳柏毅後來台20多年，她胞弟吳逸先原是大陸籍人士，後來放棄陸籍身分，現為柬埔寨人，也是太子集團核心角色，負責管理4艘價值逾10億元的豪華遊艇，但疫情爆發後，吳逸先就不再入境台灣，將遊艇事務交由吳宜家打理。

專案小組查出，太子集團在台有設立「現金流組織」，王俊國是成員之一，專門負責將太子集團轉匯來台的現金，拿去給天旭公司，金額約1000多萬元，這些錢疑似用來支付吳逸先等人在台費用；另幫忙保管吳逸先發放在台管理遊艇員工的薪水。