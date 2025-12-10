太子集團在台地下匯兌曝光 檢警再查扣1300萬現金

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，追查金流發現，該集團在台設立地下匯兌組織，由車手王俊國負責提領保管，每次集團主席陳志、高階幹部李添來台去酒店、高檔餐廳飲宴玩樂的開銷，都由王男拿現金支付，北檢昨指揮信義分局搜索王男位於彰化、台北兩地住居所，查扣1300萬台幣現金，另扣押大批人民幣、日幣、韓幣、披索等外幣，金額待清點。

據了解，王俊國表面上是太子集團玄古管理顧問公司前負責人，事實上卻是地下匯兌「車手」角色，他專門保管太子集團匯往台灣的現金流，太子集團案爆發後，王男緊急把現金700萬放入一個行李箱內，再拿回彰化老家藏匿，另500萬台幣現金、外幣則放在台北住家。

專案小組昨天分頭前往彰化、台北兩地搜索，當時彰化老家只有王俊國媽媽一人在屋內，專案小組從王俊國房間搜到行李箱，裡面確有700萬現金，加上台北住家的500萬，總計1300萬元。

據調查，李添等陸籍幹部為製造金流斷點，來台灣上酒店、夜店的高檔消費，都用現金支付，這些錢都是透過地下匯兌轉入台灣，王俊國聽從上級指示提領保管，王俊國稍早被警方移送北檢複訊，面對媒體未發表意見，檢警將持續追查地下匯兌上游。

另外，太子集團不僅在台購買豪宅、超跑洗錢，還疑似購置豪華遊艇辦比基尼趴，為釐清遊艇是否僅供娛樂，抑或是有不法用途，檢警拘提管理遊艇的香港博高公司登記負責人吳宜家到案，檢方訊後命吳女600萬交保，但吳女籌不出錢，改降保270萬、限制出境出海、並實施科技監控。