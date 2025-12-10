快訊

挺台審查國防特別預算 谷立言：和平與對話必須與嚇阻共存

不是第一次殺人…高雄男砍死檳榔攤闆娘遭羈押 恐怖前科曝光

3年前被診斷罹患侵襲性腦癌 「購物狂的異想世界」作者逝世享年55歲

聽新聞
0:00 / 0:00

太子集團在台地下匯兌曝光 檢警再查扣1300萬現金

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，追查金流發現，該集團在台設立地下匯兌組織，由車手王俊國負責提領保管，每次集團主席陳志、高階幹部李添來台去酒店、高檔餐廳飲宴玩樂的開銷，都由王男拿現金支付，北檢昨指揮信義分局搜索王男位於彰化、台北兩地住居所，查扣1300萬台幣現金，另扣押大批人民幣、日幣、韓幣、披索等外幣，金額待清點。

據了解，王俊國表面上是太子集團玄古管理顧問公司前負責人，事實上卻是地下匯兌「車手」角色，他專門保管太子集團匯往台灣的現金流，太子集團案爆發後，王男緊急把現金700萬放入一個行李箱內，再拿回彰化老家藏匿，另500萬台幣現金、外幣則放在台北住家。

專案小組昨天分頭前往彰化、台北兩地搜索，當時彰化老家只有王俊國媽媽一人在屋內，專案小組從王俊國房間搜到行李箱，裡面確有700萬現金，加上台北住家的500萬，總計1300萬元。

據調查，李添等陸籍幹部為製造金流斷點，來台灣上酒店、夜店的高檔消費，都用現金支付，這些錢都是透過地下匯兌轉入台灣，王俊國聽從上級指示提領保管，王俊國稍早被警方移送北檢複訊，面對媒體未發表意見，檢警將持續追查地下匯兌上游。

另外，太子集團不僅在台購買豪宅、超跑洗錢，還疑似購置豪華遊艇辦比基尼趴，為釐清遊艇是否僅供娛樂，抑或是有不法用途，檢警拘提管理遊艇的香港博高公司登記負責人吳宜家到案，檢方訊後命吳女600萬交保，但吳女籌不出錢，改降保270萬、限制出境出海、並實施科技監控。

檢警約談對象還包括香港博高備位董事吳柏毅（吳宜家丈夫）、遊艇船長黃慶德、行政人員傅璻如、玄古管理顧問公司前負責人許晉碩。

玄古管理顧問公司前負責人許晉碩。記者許正宏／攝影
玄古管理顧問公司前負責人許晉碩。記者許正宏／攝影
台北地檢署偵辦太子集團跨國洗錢案，在地下匯兌車手王俊國住家搜出1300萬現金。記者蘇健忠／攝影
台北地檢署偵辦太子集團跨國洗錢案，在地下匯兌車手王俊國住家搜出1300萬現金。記者蘇健忠／攝影
香港博高公司行政人員傅璻如。記者許正宏／攝影
香港博高公司行政人員傅璻如。記者許正宏／攝影
太子集團遊艇管理者吳宜家丈夫吳柏毅。記者許正宏／攝影
太子集團遊艇管理者吳宜家丈夫吳柏毅。記者許正宏／攝影

太子集團 彰化 遊艇

延伸閱讀

太子集團疑購買4豪奢遊艇洗錢 遊艇管理者270萬交保

影／太子集團跨國洗錢案「串滅證三人組」遭押...凌晨上囚車畫面曝

太子集團跨國洗錢…北檢追OBU帳戶 第二波聲押3台籍幹部獲准

太子集團洗錢案OBU帳戶總管林揚茂羈押 天旭人資長辜淑雯容貌曝

相關新聞

太子集團在台地下匯兌曝光 檢警再查扣1300萬現金

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，追查金流發現，該集團在台設立地下匯兌組織，由車手王俊國負責提領保管，每次集團主席陳志、高階...

太子集團疑購買4豪奢遊艇洗錢 遊艇管理者270萬交保

台北檢檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，檢方追金流發現，該集團在台不僅購買豪豪、超跑，集團主席陳志還疑似購置豪華遊艇，為...

太子集團洗錢案追查豪華遊艇 犯嫌怕露臉包緊緊進北檢

柬埔寨太子集團（Prince Group）涉在台洗錢，台北地檢署追查金流，發現旗下的豪華遊艇一度停泊台灣，昨搜索拘提疑負...

柬埔寨太子集團在台洗錢案 北檢再拘提6人、1被告600萬交保

柬埔寨太子集團（Prince Group）涉在台洗錢、賭博，台北地檢署追查金流，迄今已有7人羈押獲准，昨日執行第4波專案...

軍事作家黃竣民遭詐團盜照上千次 刑事局今年下架假冒名人逾2萬件

軍事作家黃竣民被詐騙集團盜用照片設臉書帳號行騙，他接受媒體訪問稱被盜上千次，報警也沒用。刑事局今表示，今年至本月8日通報...

基層警稱「沒人受理過小紅書」...刑事局公布詐騙數據 臉書贏它80倍

內政部以防制詐欺為由令對小紅書停止解析，不少員警上網稱未受理過小紅書相關詐騙案，刑事局今公布數據說明，指兩年來小紅書詐騙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。